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蔡壁如證實吳欣盈曾到辦公室實習 肯定她態度認真執著

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）與新壽副總吳欣盈（左）在新光集團舉辦的「活力新光、樂齡未來-2020年新光金控經理人會議」論壇中，手持「鼠來寶」燈籠合影。 圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲（右）與新壽副總吳欣盈（左）在新光集團舉辦的「活力新光、樂齡未來-2020年新光金控經理人會議」論壇中，手持「鼠來寶」燈籠合影。 圖／聯合報系資料照

民眾黨不分區立委蔡壁如請辭，由新光集團第三代吳欣盈遞補，今早蔡在廣播節目中證實，吳欣盈今年4月曾到立院「實習」，讚她態度認真執著，近日會約時間交接法案與議題。

蔡壁如表示，吳欣盈今年4月曾到她立委辦公室實習一周，了解立法院議事及黨團運作，並參與黨團晨會討論；認為吳欣盈已經準備好了，這兩天會約時間交接。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，主持人黃暐瀚問，蔡跟民眾黨主席柯文哲是否早就預計要讓吳欣盈接棒？蔡說「我們是這麼期待」。

黃問，蔡壁如2020年曾說過，如果沒有任何出缺，或許她可以轉換跑道讓吳進來，「你本來就有這種想法對不對？不是這次才這樣想？」蔡說「對」，認為吳欣盈準備好了。

蔡壁如表示，吳欣盈和民眾黨有不少互動和交流，4月份到立院實習時，每天早上黨團七點半的晨會都準時到，開會認真做筆記，也會提出問題和建議，工作態度執著，有金融背景且任新光人壽慈善基金會執行長時，也關注長照議題。

民眾黨不分區立委蔡壁如閃辭，由新光集團第三代吳欣盈遞補，今早蔡在廣播節目中證實，吳欣盈今年四月曾到立院「實習」，讚她態度認真執著，近日會約時間交接法案與議題。 圖／POP Radio提供
民眾黨不分區立委蔡壁如閃辭，由新光集團第三代吳欣盈遞補，今早蔡在廣播節目中證實，吳欣盈今年四月曾到立院「實習」，讚她態度認真執著，近日會約時間交接法案與議題。 圖／POP Radio提供
台灣民眾黨不分區立委蔡壁如閃辭，由新光集團第三代吳欣盈（右）遞補。 圖／聯合報系資料照
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美國退休人協會AARP執行長Jo Ann Jenkins（左）2017年來台參與樂齡長照沙龍晚宴，與新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈（右）合影。 圖／ 新光人壽慈善基金會提供
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台灣民眾黨不分區立委蔡壁如閃辭，由新光集團第三代吳欣盈（右）遞補。 圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨不分區立委蔡壁如閃辭，由新光集團第三代吳欣盈（右）遞補。 圖／聯合報系資料照

蔡壁如 實習 民眾黨

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