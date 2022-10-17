蔡壁如證實吳欣盈曾到辦公室實習 肯定她態度認真執著

民眾黨不分區立委蔡壁如請辭，由新光集團第三代吳欣盈遞補，今早蔡在廣播節目中證實，吳欣盈今年4月曾到立院「實習」，讚她態度認真執著，近日會約時間交接法案與議題。

蔡壁如表示，吳欣盈今年4月曾到她立委辦公室實習一周，了解立法院議事及黨團運作，並參與黨團晨會討論；認為吳欣盈已經準備好了，這兩天會約時間交接。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，主持人黃暐瀚問，蔡跟民眾黨主席柯文哲是否早就預計要讓吳欣盈接棒？蔡說「我們是這麼期待」。

黃問，蔡壁如2020年曾說過，如果沒有任何出缺，或許她可以轉換跑道讓吳進來，「你本來就有這種想法對不對？不是這次才這樣想？」蔡說「對」，認為吳欣盈準備好了。