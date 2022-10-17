國防部啟動國防廠商認證 立委籲排除中資或中製零附件

立法院外交及國防委員會上午審議通過國防產業發展條例第2條修正案。針對條例中合格國防廠商的認證，國防部資源司副司長董中興在會中表示，目前已有47家廠商申請認證，通過第一階段進入實質審查的有18家，而有7家廠商在接受安全查核。立委呼籲，查核認證必須落實，避免中資或中製零附件滲入國防產業。

民進黨立委蔡適應表示，軍方防彈背心布料採購出現弊案，未納國防產業發展條例規範範圍。董中興坦承，「目前沒有」，原因是國防產業發條例去年開始施行，公布的103項列管軍品，是針對112年1月1日開始以後要採購的軍品，而目前仍在公告階段，由廠商申請認證。立委追問，未來這103項會否包括防彈布料？董中興表示，「會包含」。董中興並表示，安全查核包括廠商是否為中資或有其背景，未來不會再發生類案。

但立委表示，目前國防部採購常被提出討論者，是「卡到」中國製產品的問題，不論是國防部自行採購或委中科院採購等，採購過程中都發現有含中資廠商的產品或中國製造零附件，因此產生主動式零附件與被動式零附件爭議。他說，現在中國製主動式零件是完全不同意的，但部分被動式零附件究竟是否算核心零組件？有爭議在裡面。

蔡適應進一步詢問說，如國防部採購手機，雖是台灣製造，但手機內是否有中國生產製零組件，有多少比例是可以或不可以，未來查核會列入這部分嗎？軍備局表示，安全查核包括人員、設施與資安查核，認同立委所提屬於設施查核。

蔡適應並追問，這個程序是在招標後實施，縱使事後可透過查核獲知，但已影響國防部武器裝備獲得，國軍打仗才是最重要的任務，希望安全查核能確實落實。他問，認證在明年開始執行前，現已執行多少廠商查核？軍備局說，目前申請有7家，已完成5家，另有兩家仍在書面審查階段。

但董中興進一步說，目前有47家廠商申請，通過第一階段進入實質審查的有18家，目前有7家廠商在接受安全查核。國防部持續在作。立委則說，未來申請軍品認證的廠商恐有四百、五百家，他憂心國防部的認證能量，呼籲查核認證必須落實，避免中資或中製零附件滲入國防產業。