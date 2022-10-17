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國防部啟動國防廠商認證 立委籲排除中資或中製零附件

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審議通過國防產業發展條例第二條修正案。針對條例中合格國防廠商的認證，國防部資源司副司長董中興(左)在會中表示，目前已有47家廠商申請認證，通過第一階段進入實質審查的有18家，而有7家廠商在接受安全查核。圖/取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審議通過國防產業發展條例第二條修正案。針對條例中合格國防廠商的認證，國防部資源司副司長董中興(左)在會中表示，目前已有47家廠商申請認證，通過第一階段進入實質審查的有18家，而有7家廠商在接受安全查核。圖/取自立法院直播

立法院外交及國防委員會上午審議通過國防產業發展條例第2條修正案。針對條例中合格國防廠商的認證，國防部資源司副司長董中興在會中表示，目前已有47家廠商申請認證，通過第一階段進入實質審查的有18家，而有7家廠商在接受安全查核。立委呼籲，查核認證必須落實，避免中資或中製零附件滲入國防產業。

民進黨立委蔡適應表示，軍方防彈背心布料採購出現弊案，未納國防產業發展條例規範範圍。董中興坦承，「目前沒有」，原因是國防產業發條例去年開始施行，公布的103項列管軍品，是針對112年1月1日開始以後要採購的軍品，而目前仍在公告階段，由廠商申請認證。立委追問，未來這103項會否包括防彈布料？董中興表示，「會包含」。董中興並表示，安全查核包括廠商是否為中資或有其背景，未來不會再發生類案。

但立委表示，目前國防部採購常被提出討論者，是「卡到」中國製產品的問題，不論是國防部自行採購或委中科院採購等，採購過程中都發現有含中資廠商的產品或中國製造零附件，因此產生主動式零附件與被動式零附件爭議。他說，現在中國製主動式零件是完全不同意的，但部分被動式零附件究竟是否算核心零組件？有爭議在裡面。

蔡適應進一步詢問說，如國防部採購手機，雖是台灣製造，但手機內是否有中國生產製零組件，有多少比例是可以或不可以，未來查核會列入這部分嗎？軍備局表示，安全查核包括人員、設施與資安查核，認同立委所提屬於設施查核。

蔡適應並追問，這個程序是在招標後實施，縱使事後可透過查核獲知，但已影響國防部武器裝備獲得，國軍打仗才是最重要的任務，希望安全查核能確實落實。他問，認證在明年開始執行前，現已執行多少廠商查核？軍備局說，目前申請有7家，已完成5家，另有兩家仍在書面審查階段。

但董中興進一步說，目前有47家廠商申請，通過第一階段進入實質審查的有18家，目前有7家廠商在接受安全查核。國防部持續在作。立委則說，未來申請軍品認證的廠商恐有四百、五百家，他憂心國防部的認證能量，呼籲查核認證必須落實，避免中資或中製零附件滲入國防產業。

國防部 蔡適應 民進黨

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