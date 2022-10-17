柯文哲再嗆蘇貞昌太弱了：E化時代還坐鎮防災中心給人看
尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下致災性強降雨，多處坍方及車輛泡水災情。台北市長柯文哲今上午前往堤外停車場視察水門開啟狀況。面對昨天在中台灣輔選，第一時間沒坐鎮防災罵聲不斷，柯文哲今仍嗆行政院長蘇貞昌，平常不訓練，災害發生才趕快跑到應變中心作秀給人家看。
對於被指責沒有坐鎮防災應變中心，柯文哲還是忍不住嗆，「現在都E化時代了，全部都遠距辦公，還要坐鎮防災中心給人家看，太弱了。」
媒體追問是否市府鬆懈、判斷失靈？柯文哲說，除非跟我講SOP要改，不然長官只需要做三件事，就是建立制度，緊急、例外，不過柯也說，「今天我發現，現在長官還有第四件很重要，就是作秀」。媒體追問，今天視察是不是作秀？柯說，不會啦，今天只是讓大家看，本來說在市府就好，不過他們說，還是出來給人看一看。
另外，對於民進黨參選人陳時中辦公室今開記者會「尋找台北市長柯文哲」，柯文哲說，「我跟你講，(柯文哲)在哪裡，網路無所不在，柯文哲無所不在」，「這種口水戰，特別是選舉到了比較多，聽一聽就好。」
柯文哲說，他還是想建立比較正常的國家，他最討厭平常不努力，有事就跑去哪裡裝模作樣，拜託，平常認真一點就好，站在這裡作秀？今天只是來找個地方跟大家說明而已，他覺得室內更好，這是個作秀的說明，
柯文哲今天視察水門時也表示，台北市昨天防災應變中心僅三級開設，到昨天都沒有進到二級，理論上，北市消防局長等七個局處都有進到應變中心，市府有Line群組，有問題就隨時回報，長官只要建立制度，他對他過去八年的防災體系，相當有信心，特別是颱風及強降雨，除炸彈、地震等他就沒有那麼有把握。
柯文哲提到，經過這八年，台北市的防災體系相當有制度，第一，都有照SOP走，只有出現例外，才需要通知長官要怎麼處理，如昨天凌晨陽金公路塌方就打通，又坍再打通，就不需要長官來看，而是等到內湖康湖隧道塞掉，才決定要不要連夜打通，要不要調動大型機具，這時候才需要長官下令是否連夜打通，不過打通之後，民眾還是才要小心，因為邊坡施工還要三個月。
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