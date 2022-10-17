辭職後下一步？ 蔡壁如「先找工作」 不排除選區域立委

民眾黨立委蔡壁如上周五閃辭，今早她在廣播節目中談事件始末，表示請辭是第一時間的直覺反應，不想被拿來打選舉混戰，強調會向德明科大申覆。至於辭職後下一步？蔡說已在台大辦退休，不會再回去了，接下來會先找工作。

蔡壁如今早接受POP Radio主持人黃暐瀚訪問，她說被撤銷學位的事是上周四下午看到新聞才知道，校方並沒有先通知她，當時她在上節目，得知時非常錯愕；下節目的路上閃過請辭念頭，也向黨主席柯文哲報告這個決定。

蔡壁如表示，決定請辭是個性使然，也和過去長年在加護病房、急診工作經驗有關，因為都很緊急，所以直覺反應，碰到什麼樣的事應該做什麼事，「離職這件事是在第一時間心裡頭就決定了」，攻讀學位兩年多花了很多時間心力，過程問心無愧，校方至今未給完整裁決書，只回覆一張A4紙，說高度相似，「但是沒關係啦，先辭職」。

主持人問，有沒有不想影響到黨的想法在裡面？所以第一時間辭職止血？蔡說，林智堅論文案後，政壇一直在打論文泥巴戰，如果不辭，就會留給外界打雙標混戰的空間，所以當機立斷，覺得「先辭再說」。

下一步？蔡說「我辦退休了，不會再回台大了」，開始找工作吧，還沒想那麼多。主持人問，柯主席都沒有安排下一步或規畫黨職嗎？蔡說因為事發太突然，還沒談到此事。

從台大辦退休了又突然失業，現在怎麼辦？蔡說，先找工作讓自己有穩定的收入，也讓自己心情穩定，心有餘力再幫黨部輔選、做事。主持人問，掛民眾黨選戰小組召集人有薪水嗎？蔡說沒有，但周末仍持續替黨內參選人輔選。

主持人抱屈，「他（柯文哲）不管你死活就對了？」認為要選總統的政黨，「這樣有點誇張」，怎麼會讓一個不分區的立委，而且是主席的長期左右手，這樣自己跑去外面找工作？蔡壁如反問，「這樣不正常嗎」，黃回「很不正常」。