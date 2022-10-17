綠營批「不要新北的我們也不要」 侯友宜：有掌握災情

民進黨新北市議員參選人山田摩衣批評，尼莎颱風昨日來襲，新北多處積淹水，市長侯友宜還去新竹輔選，表示「不要新北市的，我們也不要」。侯友宜今早回應，他昨日下午2點多在指揮中心並無嚴重災情，後來雨勢變大，便立馬取消行程返回新北坐鎮，有全程掌握新北狀況。

侯友宜今上午出席三重光榮國中光曜樓啟用典禮時表示，他昨天有完整掌握災情變化，下午2點多時還在指揮中心看災情，新北都是零星的路樹倒塌，已順利解決，所以自己就按既有行程至新竹，不過後面強降雨快來時，他就把行程取消，緊急回防新北坐鎮，完全沒有耽誤救災工作。

侯友宜表示，他在第一時間就至幾個積淹水的地方視察，且還趕去災情最嚴重的汐止伯爵山莊，安置好居民，把坡損的傷害降至最低，昨天雖然氣候變遷瞬息萬變，但他都有在指揮中心，能掌握整個狀況。