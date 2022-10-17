柯文哲稱掌握災情 許淑華：彭振聲根本沒進防災中心

中颱尼莎導致北市各地災情不斷，台北市長柯文哲昨至中部輔選並說，市長不在沒關係，只要按照SOP就行，他也有與副市長彭振聲保持聯繫掌握災情，但北市議員許淑華表示，彭振聲根本沒坐鎮台北市防災應變中心，柯文哲如何掌握，發生災情市府人員只能各司其職，完全沒有主政者。

柯文哲昨至南投市場替民眾黨參選人輔選，對於台北市災情認為只要按照SOP就可以，但北市災情仍頻傳，甚至還有民眾一度受困。議會民進黨黨團總召江志銘、議員簡舒培、許淑華、李建昌、劉耀仁、陳賢蔚，以及議員參選人何孟樺、陳聖文等今早召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，痛批「台北有難、市長不在」。

議員許淑華指出，昨天下午3時06分北市府召開會議並升上三級警戒，但3時18分時就接獲民眾反映河堤水位上漲快速，但仍有許多車輛停在堤外，當時已經強化三級，民眾卻沒接獲水門關閉通知，北市水利處表示早上有發新聞稿，質疑到底是事後補上還是根本就沒這種事情。

許淑華說，當時市府沒有通知所有里長，淹水時不是水利處，而是里長通知里民趕快移車，後來了解才知市府下午4時才關閉全部的水門，市府應變遲緩，所以士林百齡橋淹水情況嚴重不是沒道理，市府難道不用負責嗎？

許淑華痛批，當時還在中部輔選的柯文哲說有與彭振聲用LINE聯繫溝通，北市災情都有掌握，但3時06分強化三級時，防災中心坐鎮的並非彭振聲，而是消防局長吳俊鴻，「彭振聲根本沒去防災中心，北市災情這麼嚴重，柯文哲說都有掌握，詢問山坡邊坡倒塌誰來指揮？市府人員只說，『各司其職』，沒有主政的人」。

許指出，柯文哲說有SOP，局處自動自發，但這有指揮官統籌，局處橫向怎麼處理，這麼嚴重的災情居然說用SOP就能控制？柯文哲應該向全體北市民道歉，若全部的縣市長都跟柯文哲一樣，靠SOP然後看輔選還得了？

針對柯文哲說健全的市府不用指揮官坐鎮，但柯昨天取消台中行程回台北，又說不是受到輿論壓力，北市議員簡舒培批，這是矛盾講法，如果有SOP且準備好，柯文哲就應該按照計畫繼續台中輔選行程，為何要取消回到台北，難道不是因為台北情況黨不下來才取消？SOP不如規畫才回來？柯文哲還是趕快向台北市民道歉，不要再找理由了。