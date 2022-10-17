藍委逼問高端採購 要求審計長陳瑞敏不要當陳時中小弟

審計部日前送交立法院報告，指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航。立法院財政委員會今天邀請審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。國民黨立委連番質疑，審計部報告指疫苗採購不透明公開，還以「密件」封存疫苗採購合約30年，紛紛要求審計部硬起來，並要求陳瑞敏不要當陳時中小弟。

國民黨立委賴士葆問，高端疫苗有沒有買貴，衛福部前部長陳時中為什麼買那麼貴，生產成本一劑195元，納稅人買一劑736元，最後價格是三倍多，高端很敢開口，嘴巴張那麼大，把納稅人的錢咬一大口，「你的報告也寫了，（採購高端）500萬劑，每劑736元，就大概3、40億元左右，你遇到陳時中你就沒有肩膀了。」

賴士葆也問，疫苗合約有必要保密30年嗎？陳時中有沒有說謊？陳瑞敏回應，衛福部指商業合約保密期限到，就公開，尊重衛福部。賴士葆回：「你審計部要硬起來啊。」

陳瑞敏說，他已經善盡審計職責，請衛福部檢討，衛福部有專業上考慮，審計部有提出審核意見，希望衛福部在不違反商業合約規定下能夠檢討。

賴士葆則說，「聽不懂，你沒有回答我問題，你覺得保密30年有沒有道理？」陳瑞敏說：「我們希望透明。尊重衛福部。」賴士葆又說，「不能尊重衛福部，陳瑞敏不是陳時中小弟。」

接著國民黨立委李貴敏質詢，他問陳瑞敏，「疫苗採購就是黑箱不透明，你看到的資料是有遮蔽還是沒有遮蔽？」陳瑞敏說，「沒有遮蔽，同仁去看的。」李貴敏又問，一劑賣700多元是怎麼來的？陳時中做的決策？

陳瑞敏說，「採購有成立採購小組，專家包括工程會都在裡面，陳時中是主席。」李貴敏又問，「你認為你可以查高端還是不可以查？」陳瑞敏說，「不行，我是監督政府。」

但陳瑞敏說法引起李貴敏不滿，李貴敏說，高端受政府補助五億多，受政府補助的機構，全民對於疫苗採購有疑義，不查的理由是什麼？陳瑞敏則說，「補助是研究案，高端疫苗是採購案。」

李貴敏說，「採購法」第110條規定，對於採購事件可以提起訴訟，「你是不是壓根不管它是否違法失當都不會提起訴訟？今天審計部是用這樣的態度來對全民？」陳瑞敏說，高端是私人上市公司。

李貴敏又問，那天衛福部已經講了，對於高端，價格保密期限是5年，不是30年，陳知道已經改了嗎？陳瑞敏說，「高端本來就5年」。李貴敏追問：「審計報告為什麼寫30年」，陳瑞敏則說，「衛福部答覆時說30年。」

李貴敏也說，刑事追訴期間最高就是30年，衛福部很厲害，如此後面違法的事實，國家不能追溯，她也批陳瑞敏，「你跟著一起當共犯，法條規定你不去做，你不是已經是先預設立場？」陳瑞敏答：「審計單位不會預設立場。」