影／學童慘遭足球教練虐打 立委呼籲教育部應正視體罰問題

民進黨立法委員何志偉、台北市議員鍾佩玲、台北市議員參選人邵維倫接獲家長陳情小孩參加足球隊卻慘遭教練毆打，上午在立法院舉行「教練 可不可以不要打我」記者會，請教育部應該正視體育界的體罰問題，各級運動團隊的教練，其實不時傳出類似的新聞，甚至不乏許多職業球員在成長歷程也遭到不同形式與程度的霸凌、體罰。立委表示這不是第一起個案，也不會是最後一起個案。

家長表示，小孩參加足球校隊是為了釋放能量，開始回歸踢足球沒有多久，小孩開始夜哭，她前往國小地下室的校隊辦公室，接兒子回家，沒想到剛走下樓梯，就聽見吼叫聲及孩子痛苦的哭叫聲。Ａ小姐表示，當時聽到有孩子邊哭邊說：「我沒有！」接著又聽到有孩子被鞭打的聲音。為了保護兒子，A小姐決定趁假日練球時間，要求教練不要再打小孩，教練竟回：「那我下次用吊的！」A小姐指出施暴的教練還是沒有離開學校，他申請租借使用學校地下室當他的辦公室，沒有一個家長可以接受施暴者可以跟孩子長時間零距離的接觸。

何志偉強調不適任教師與教練會要求家長簽署所謂同意書，就進行體罰，但這是不合法的。我們對校園體罰零容忍的原則不容撼動也沒有任何空隙可以鑽。