內政部表揚優良智慧建築 9件獲獎

內政部今上午舉辦「第3屆優良智慧建築作品頒獎典禮」，邀請監察院副院長李鴻鈞出席，並由內政部常務次長吳堂安頒獎表揚9件獲獎作品，盼優良智慧建築能引領國內建築設計，積極提升節能減碳與智慧生活機能，為台灣推動永續智慧城市紮下穩固基礎。

吳堂安表示，資通訊科技（ICT）賦予建築生命力，為擴大推廣智慧綠建築，實現智慧城市，內政部自2018年起辦理優良智慧建築評選，表揚積極推動優良智慧建築發展的建築師、專業工業技師、起造人或參與智慧化相關系統整合者，歷屆累計已選出23件優良智慧建築作品，落實安全安心、節能永續、健康照護、便利舒適及高齡友善的智慧生活環境，成為建築界的學習標竿，並成功帶動智慧建築標章申請。

從2004年開放申請迄今年9月底，累積有971件公私有建築物取得智慧建築標章或候選證書。

內政部表示，第3屆優良智慧建築評選，共有12件作品參選，評選出9件優良作品，其中政府積極推動的社會住宅計有2件得獎。此次得獎的「台北市萬華區青年公共住宅新建工程」，為銀級智慧建築，其設計單位致力於各項設備與智慧化系統整合，提高各系統間的標準化、可變性及可擴充性，有助於長期維護管理。

另一得獎作品為「桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程」，融入綠建築及智慧建築理念，其中「緊急事件視覺化警示」是與國家地震工程研究中心合作，共同建立防震災資訊模型，為居民提供安全安心的智慧生活空間，深受委員青睞。

內政部表示，為擴散標竿學習成效，今日頒獎典禮後，也邀請9個獲獎單位介紹得獎作品，藉由觀摩學習方式，引導更多建築採用，以更廣泛擴展智慧生活與服務技術的開發與應用。