出席世華年會 蔡英文：讓台灣投資環境更好

蔡英文總統今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，感謝世華姊妹長年支持台灣、為台灣付出。她並指出，面對後疫情時代，政府已經準備好要讓台灣產業持續升級，強化基礎建設及深化國際經貿合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善，盼為台灣創造更多繁榮，讓台灣持續進步發展。

蔡總統致詞時表示，這兩天很多人因為尼莎颱風豪大雨受到影響，第一線的救災夥伴在各地盡速支援救災工作，協助民眾，包括宜蘭縣台七線的崩塌，也趕在半夜搶通部分道路，讓受困的人車順利的撤離。她要感謝所有投入救災的夥伴，但是也要提醒大家，接下來還是可能有局部性豪雨的出現，請大家共同加強警覺，小心因應。

蔡總統指出，就在10月13日，台灣已經正式開放國門，她也陸續到桃園機場及基隆港了解邊境解封的狀況，大家都很期待，也做好了準備；接下來，台灣和國際經貿的往來會更加頻繁，也會迎接更多的國際旅客，各地的餐飲、旅宿和景點都會再次熱鬧起來。

蔡總統說，現場有很多世華姊妹，相信很多都是專程回國，她非常歡迎大家回到台灣。她也知道大家在年會後安排了國內旅遊活動，要一起拚觀光、拚經濟，她要請大家好好放鬆、多多消費，享受美好的旅行。

蔡總統強調，面對後疫情時代的挑戰，大家都很關心台灣未來的發展。她要告訴大家，政府已經準備好要讓台灣產業持續升級，「我們會跟民主夥伴加強合作，打造更安全、更有韌性的產業供應鏈。同時，我們要持續推動數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設及深化國際經貿合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善。」

蔡總統說，她也要向大家報告，政府的「投資台灣三大方案」到這個月已經超過1200家企業，也累積超過1.8兆元的總投資金額。這個方案已經延長到2024年，非常歡迎大家回國投資。隨後，蔡總統也與現場貴賓一起進行啟動儀式。