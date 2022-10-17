快訊

營收年增率會騙人！餐飲業高達67% 賺得卻比疫前少

汐止暴雨成災房價會跌？ 估價師：這區先打8折再說

馬籍女大生命案吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席世華年會 蔡英文：讓台灣投資環境更好

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，感謝世華姊妹長年支持台灣、為台灣付出。她並指出，面對後疫情時代，政府已經準備好要讓台灣產業持續升級，強化基礎建設及深化國際經貿合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善，盼為台灣創造更多繁榮，讓台灣持續進步發展。

蔡總統致詞時表示，這兩天很多人因為尼莎颱風豪大雨受到影響，第一線的救災夥伴在各地盡速支援救災工作，協助民眾，包括宜蘭縣台七線的崩塌，也趕在半夜搶通部分道路，讓受困的人車順利的撤離。她要感謝所有投入救災的夥伴，但是也要提醒大家，接下來還是可能有局部性豪雨的出現，請大家共同加強警覺，小心因應。

蔡總統指出，就在10月13日，台灣已經正式開放國門，她也陸續到桃園機場及基隆港了解邊境解封的狀況，大家都很期待，也做好了準備；接下來，台灣和國際經貿的往來會更加頻繁，也會迎接更多的國際旅客，各地的餐飲、旅宿和景點都會再次熱鬧起來。

蔡總統說，現場有很多世華姊妹，相信很多都是專程回國，她非常歡迎大家回到台灣。她也知道大家在年會後安排了國內旅遊活動，要一起拚觀光、拚經濟，她要請大家好好放鬆、多多消費，享受美好的旅行。

蔡總統強調，面對後疫情時代的挑戰，大家都很關心台灣未來的發展。她要告訴大家，政府已經準備好要讓台灣產業持續升級，「我們會跟民主夥伴加強合作，打造更安全、更有韌性的產業供應鏈。同時，我們要持續推動數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設及深化國際經貿合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善。」

蔡總統說，她也要向大家報告，政府的「投資台灣三大方案」到這個月已經超過1200家企業，也累積超過1.8兆元的總投資金額。這個方案已經延長到2024年，非常歡迎大家回國投資。隨後，蔡總統也與現場貴賓一起進行啟動儀式。

桃園機場 疫情

延伸閱讀

蔡英文總統反對一國兩制 國民黨賀電中共二十大

總統：面對後疫情挑戰 要讓投資環境更友善

蔡英文總統出席世界華人工商婦女企管協會世界年會開幕

【專家之眼】蔡英文政府敗象已露

相關新聞

柯文哲再嗆蘇貞昌太弱了：E化時代還坐鎮防災中心給人看

尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下致災性強降雨，多處坍方及車輛泡水災情。台北市長柯文哲今上午前往堤外停車...

綠營批「不要新北的我們也不要」 侯友宜：有掌握災情

民進黨新北市議員參選人山田摩衣批評，尼莎颱風昨日來襲，新北多處積淹水，市長侯友宜還去新竹輔選，表示「不要新北市的，我們也...

柯文哲稱掌握災情 許淑華：彭振聲根本沒進防災中心

中颱尼莎導致北市各地災情不斷，台北市長柯文哲昨至中部輔選並說，市長不在沒關係，只要按照SOP就行，他也有與副市長彭振聲保...

蔡壁如證實吳欣盈曾到辦公室實習 肯定她態度認真執著

民眾黨不分區立委蔡壁如請辭，由新光集團第三代吳欣盈遞補，今早蔡在廣播節目中證實，吳欣盈今年4月曾到立院「實習」，讚她態度...

藍委逼問高端採購 要求審計長陳瑞敏不要當陳時中小弟

審計部日前送交立法院報告，指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航。立法院財政委員會今天...

影／學童慘遭足球教練虐打 立委呼籲教育部應正視體罰問題

民進黨立法委員何志偉、台北市議員鍾佩玲、台北市議員參選人邵維倫接獲家長陳情小孩參加足球隊卻慘遭教練毆打，上午在立法院舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。