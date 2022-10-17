回應廿大對台立場 外交部次長：我拒接受中共片面設定

針對中共領導人習近平在中共廿大對台灣立場的表達，外交部次長俞大㵢上午在立法院表示，我方「不接受」中共的片面設定。外交部立場與陸委會一致，台海與區域和平穩定是兩岸共同的責任。

立法院外交及國防、經濟委員會上午舉行聯席會議，審查行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案與國防產業發展條例第二條修正案。

民進黨立委趙天麟質詢表示，中共二十大報告對台立場倒退廿年，提到在十六大提出的武統台灣，將九二共識立場片面定位為一國兩制原則，且不放棄使用武力與一切，堅決反對台獨、外對外部勢力干涉等，把握兩岸關係主導權與主動權等，就是一付窮兵牘武、流氓國家且獨裁領導人的說法，再一次打擊中國大陸形象。外交部有何看法？

俞大㵢回應表示，我方「不接受」。他表示，外交部立場與陸委會一致，台海與區域和平穩定是兩岸共同的責任，台灣不會接受中國片面的設定。中華民國是主權國家，民主的台灣絕非極權中共或中華人民共和國的一部分，任何「如果有這個」都必須在對等、和平原則之下進行，必須要尊重人民的意志與民意。