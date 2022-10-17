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北橫中斷民眾受困 王國材：搶通後已撤離

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
交通部長王國材表示，豪雨最嚴重的北橫，在台7線87.5K，還有台7甲0.5K處，因為兩端整個剛好把約有88部車子阻礙在中間，裡面共有254人，經搶通後，已將所有車輛都已經撤離到安全的地方。記者胡經周／攝影
交通部長王國材表示，豪雨最嚴重的北橫，在台7線87.5K，還有台7甲0.5K處，因為兩端整個剛好把約有88部車子阻礙在中間，裡面共有254人，經搶通後，已將所有車輛都已經撤離到安全的地方。記者胡經周／攝影

交通部長王國材今天前往立法院交通委員會進行「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」、「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」專題報告，會前接受媒體聯訪時，針對連日豪雨造成鐵公路災情，王國材表示，鐵路現在剩下平溪線，預計中午以前會通車，其他包括高鐵、台鐵都順暢，公路部分，昨天最嚴重就是北橫，在台7線87.5K，還有台7甲0.5K處，因為兩端整個剛好把約有88部車子阻礙在中間，裡面共有254人，經搶通後，已將所有車輛都已經撤離到安全的地方。

另外對於昨日行政院長蘇貞昌在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林會中提出希望加速台7線搶通，蘇揆3度詢問是哪個路段，林姿妙一時答不出，看資料才說「86K道路中斷」，被視為對林的「隨堂考」，而當時也有交通部官員在場；王國材對此表示，不管中央或地方都非常關心，尤其這次重點在宜蘭大同鄉，大家都是很努力要把受困遊客送回安全的地方，中央與地方都是一致的。

交通部長王國材（左）今天前往立法院交通委員會進行「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」、「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」專題報告，右為觀光局長張錫聰。記者胡經周／攝影
交通部長王國材（左）今天前往立法院交通委員會進行「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」、「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」專題報告，右為觀光局長張錫聰。記者胡經周／攝影

王國材 交通部長 林姿妙

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