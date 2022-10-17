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台中市前議員楊永昌辭世 兒子楊啟邦暫停議員選舉活動

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市前議員楊永昌昨晚辭世。圖／取自楊啟邦臉書
台中市前議員楊永昌昨晚辭世。圖／取自楊啟邦臉書

台中市議員楊永昌昨晚辭世，地方不捨，其子楊啟邦要參選台中市第一選區議員，他今天在臉書說，自己暫停選舉活動，團隊服務部分照常。

楊啟邦在臉書說，關心他的好朋友們，他要向大家說明家父（楊永昌）於凌晨安詳離世，他感謝大家的關心慰問，會先暫停自己本身的選舉活動，團隊服務的部分會照常。「如您們願意弔念家父，父親靈堂設奠於家宅，啓邦及楊家人懇辭花圈花籃及奠儀。」

楊啟邦說，為民服務及推動體育是父親楊永昌30多年堅持的志業，既然他繼承父親的遺願，接下來也會堅強將父親的喪葬事宜順利完成，努力將選戰打完持續父親的教誨與教導，服務故鄉民眾。

楊啟邦強調，父親是他心中永遠的導師和靠山，請好朋友們為父親祝禱一路順風，父親一直希望台中市的體育可以越來越好。

台中市前議員楊永昌辭世，他曾連任6屆議員，任台中市體育總會秘書長，其子楊啟邦正參選台中市第一選區議員；楊永昌屬地方紅派，紅派大老、前立委劉銓忠是他的姐夫，2016年過世，因楊的姐夫提攜，步入政壇。除了擔任議員爭取地方建設，身為體育健將的柔道三段高手，擔任台中市體育總會秘書長，為體育界貢獻良多，樹立台中體育特色。

台中市前議員楊永昌昨晚辭世，兒子楊啟邦（右一）要參選台中市議員。記者游振昇／攝影
台中市前議員楊永昌昨晚辭世，兒子楊啟邦（右一）要參選台中市議員。記者游振昇／攝影

台中市 體育 議員

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