台北有難市長卻不在 江志銘批：無心市政就下台

中颱尼莎外圍環流導致北市各地災情不斷，台北市長柯文哲昨卻反在南投輔選，最後因輿論壓力取消台中行程。民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今召開「尋找台北市長柯文哲」記者會，痛批台北有難、市長卻不在，若柯文哲無心市政就辭職下台讓願意負責的人來，並要求柯文哲向台北市民道歉。

民進黨議會黨團總召江志銘、議員簡舒培、許淑華、李建昌、劉耀仁、陳賢蔚，以及議員參選人何孟樺、陳聖文等今早砲轟身為台北市長的柯文哲，在台北市發生災情時，卻說只要按照SOP，下面的人就會做好，自己仍持續在中部替民眾黨參選人輔選。

江志銘表示，中央氣象局多次警告北市會有豪大雨，但柯文哲完全沒放在心上，照常到南投替民眾黨參選人輔選，昨天北市共7處被列為淹水警戒範圍，「大水都淹到家門口了，柯文哲依然在外縣市跑選舉」，台北市災害應變中心有按照SOP啟動嗎？

江志銘批，柯文哲完全不負責任，若無心市政，沒有把北市民放在第一位，那就乾脆辭去台北市長，若只是一心一意專任黨主席、做選舉工作，就請辭北市長職位，把台北市交給願意負責任的人。

陳賢蔚表示，強烈譴責柯文哲，「北投有難，柯文哲卻在南投」，北投昨下午有土石流，里長曹昌正第一時間在現場勘災，市長卻在遙遠的南投，另士林百齡橋停車場淹水情況嚴重，不僅有逾50輛汽車泡水，甚至還有民眾受困河堤、籃球場等，質疑這是什麼SOP。

簡舒培表示，昨天市長不在，但市府人員在其崗位努力、自立自發，協助民眾度過這次災情，遺憾的是，本應統籌市府資源，針對各處災害立即做出應變，但柯文哲在南投無法及時應變，才導致災難發生。

簡舒培說，一個負責的團隊，在意外災害發生的第一時間就準備好了，但柯文哲團隊卻讓台北市民很失望，會繼續協尋台北市長，希望柯文哲在他最後任期知道自己的角色，不要趴趴走，做好自己的事情最重要，才能對得起台北市民。