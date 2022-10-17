影／日本不承認高端 國民黨團批民進黨愚民政策踢到鐵板
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，拿出審計部報告指疫苗採購文件保密30年，但衛福部前部長陳時中卻說履約到期就可公開，現任部長薛瑞元也說10年內可公開，國民黨團要求對立法院說謊的兩人道歉，陳時中更必須「退選負責」。黨團首席副書記長謝衣鳯表示，衛福部以密件封存30年，請問薛瑞元在怕什麼？衛福部表面是要防止立法院的監督，但事實就是不願意給台灣民眾整個疫苗採購的真相。審計部在查核報告指出多項缺失，希望陳時中、薛瑞元能依查核意見做修正。
國民黨立委林奕華說，日本拒絕高端疫苗，這是民進黨愚民政策踢到鐵板的鐵證。民進黨說高端好好發展會變台灣之光，第二個護國神山，但從國民黨團到所有專家質疑免疫橋接，可能無法得到國際認證和無法出國的風險，但日本現在不承認高端、承認科興，凸顯他們相信的是國際科學的數字，而非與台灣友不友好。
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