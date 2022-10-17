影／日本不承認高端 國民黨團批民進黨愚民政策踢到鐵板

德國前總理梅克爾卸任後，在今年六月時批評俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭是對國際法的嚴重踐踏，她堅決支持制止這場野蠻戰爭的所有努力；在這談話後數月，梅克爾並沒有改變她對俄烏戰爭的看法，但她也提醒各國要嚴肅看待俄羅斯總統普亭的談話，「這不是軟弱或綏靖的表現，這體現的是一種政治智慧。」 梅克爾的談話與俄烏的情勢，放在當前台海的情勢上也頗有道理。在俄烏戰爭爆發後，全球目光焦點放在台海上，預期台海是下一個可能爆發戰爭的區域。在這緊張情勢中，包括美國眾議院議長裴洛西等各國政要接力抵台訪問，持續堆積台海的不安因子。各國嚴肅看待台海局勢，唯獨蔡政府例外。...

2022-10-17 05:50