經濟部次長陳正祺：美國沒有台海戰時毀壞台積電的政策

美媒報導宣稱中共若犯台，美將摧毀台積電避免遭中共佔據。經濟部政務次長陳正祺上午在立法院表示，這不是事實，美國沒有這個政策，台積電的成就讓台灣在供應鏈佔關鍵位置，但沒人講要毀壞它。

立法院外交及國防、經濟委員會上午舉行聯席會議，審查行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案。國民黨立委溫玉霞質詢表示，美國積極要將台灣護國神山半導體產業移至美國，美國國務卿布林肯曾宣稱台積電不能落入中共手中，美媒彭博社甚至報導表示，如果中共犯台，美方將摧毀台積電，還要將所有工程人員運送至美國，經濟部對此有何看法？

陳正祺回應表示，我與美方有持續溝通管道，彭博社的報導是少數美國評論員的看法，而該報導內容最後一句也説，美國政府並沒這個政策，我與美方討論雙方正式共識，是維護台灣安全台海和平，美媒報導中有人有此想法，經濟部尊重，但卻不是事實。

陳正祺進一步指出，台積電的成就讓台灣在供應鏈佔關鍵位置，但沒人講要毀壞它。

但立委表示，台積電創辦人張忠謀也曾說，中共攻台台積電會被毀滅；德國也曾宣稱要將台積電搬到德國，我經濟部發言人也曾稱要協助提升德國與歐盟研發產能。我們自己都顧不了，還要去協助他國。

陳正祺說，台積電在台灣投資未來至少兩千億元，所以台積電基於業者全球布局的考量，作最好商業化的利用與整體評估，經濟部尊重，但一定把最先進的製程留在台灣。