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柯文哲雨災輔選 游淑慧罵：主治醫生不管病人 說有住院醫生

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧今天在臉書貼出，她今天上午和國民黨北市長參選人蔣萬安在內湖地區會勘的照片。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧今天在臉書貼出，她今天上午和國民黨北市長參選人蔣萬安在內湖地區會勘的照片。圖／引用自游淑慧臉書

受「尼莎」颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，台北市內湖南港有多處災情，國民黨北市議員游淑慧今天一早在臉書透露，剛和國民黨北市長參選人蔣萬安、大湖里長郭坤祥、議員參選人李彥秀、議員闕枚莎會勘內湖地區最靠近邊坡的社區。

游淑慧在臉書上提醒，因持續降雨邊坡土質鬆軟，還可能有後續其他災情，她也質疑，昨天的致災性降雨，為何唯獨現任的柯市長一直認為災情只有三級開設，消防局指揮即可。

游淑慧說，市長柯文哲放下豪雨災情去輔選，無黨籍參選人黃珊珊還幫忙緩頰市府有分層負責，意思是市長不必事必躬親。但，「我們那裡搞錯了嗎？該坐鎮勘災救災的，到底是現任市長，還是市長候選人？北市的災情是考驗三位市長候選人，還是考驗柯市長？」

游淑慧說，上次錢櫃大火，柯文哲在外縣市，這次豪雨成災，柯文哲也在外縣市，「會不會太瞎啊，感覺就像一個主治醫生把病人放下不管，然後說有住院醫生。」

游淑慧 柯文哲 尼莎颱風

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