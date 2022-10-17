【專家之眼】蔡英文政府敗象已露

權力使到極致，往往就會反彈，而且力道沛然莫之能禦。蔡英文執政六年多，一手掌控黨、政、軍、情、立法與司法，集所有大權於一身，貪贓枉法，毫無節制，最近終於開始受到社會與人民的反撲，讓環繞在蔡英文周圍的英系逐漸嚐到報應，呈現各種敗象。

首先，由於蔡英文堅持要主導九合一選舉的提名作業，但卻到處出包，讓她在黨內陷入四面楚歌的困境。顯然，她是想為「後蔡英文時代」的英系提供一個最大的權力平台，一方面確保未來的領導人能夠繼續推動她的「抗中保台」政策，一方面保護她許多不欲人知的秘密。問題是，蔡英文壟斷九合一提名的霸道作為，不僅沒收了民進黨的初選，也打破民進黨政治生態的平衡。一旦九合一選舉大敗，蔡英文勢必要負起所有責任，不僅必須辭去黨主席，而且還會受到黨內各個派系的撻伐。

其次，如果民進黨在九合一選舉大敗虧輸，蔡英文在政府中的地位也將一落千丈。做為一位跛鴨總統，蔡英文不僅無法主導2024年總統大選的提名，而且可能只有在黨內壓力之下放棄原先推出前副總統陳建仁出任民進黨總統候選人的構想。民進黨內目前盛傳，一旦蔡英文在九合一選後成為跛腳總統，恐怕只有「拜託」行政院長蘇貞昌出面挑戰副總統賴清德。

最近，監察院審計部針對高端疫苗提出五點質疑，迫使前衛福部長與台北市長參選人陳時中出面為高端道歉。民進黨政府內部出現「吹哨者」，或是監察院長陳菊所代表的菊系有意出面競逐權力，仍有待進一步觀察。

此外，諾貝爾獎得主與中央研究院院士李遠哲在接受訪問時，公開指責蔡英文的「無核家園」只是畫大餅，卻不可能在2025做到。沒想到蔡英文的回答竟然是，她將在2024年以後離開政府，台灣是否繼續推動無核家園就和她無關，充分顯示她是一個沒有責任感的總統。李遠哲挑戰蔡英文讓人聯想起陳水扁總統任內也是在執政第六年左右出現吹哨者或挑戰者，終於讓陳水扁身敗名裂。

第三，中國人民解放軍在8月4日到9日連續五天的「圍台」演習，並發射飛彈飛越台灣北部大氣層。但是軍方卻對人民保密，顯示蔡英文政府明知情況危急卻不願讓人民知道事實，可說是「掩耳盜鈴」昏庸無能到了極點。

兩岸情勢發展到幾乎兵戎相見的地步，雖說中國大陸也有相當責任；但是蔡英文一開始就拒絕九二共識，接著又不斷透過「新兩國論」與「台灣國慶日」等具有台獨色彩的文字挑戰北京不無關係。我國國防部一味為蔡英文總統開脫挑戰中國大陸的責任，又不能勇於負起責任讓人民知道兩岸兵凶戰危的惡劣情勢，恐怕已嚴重侵害人民知的權利。

第四，國安局長陳明通在國內捲入論文門事件，已經成為台灣學術界的笑柄。出訪泰國的行蹤又遭到曝光，更成為世界級的大笑話，嚴重破壞國安局花了數十年才建立起來的良好聲譽，還將責任丟給泰國海關使用的是華為系統，證明他對中共的「認知作戰」全盤失敗，早已不適任局長一職。

第五，蔡政府口口聲聲堅若磐石的台美關係，最近也出包連連，讓台灣人民的反美情緒快速升溫。原來美國總統拜登連說四次要「出兵保台」並非真正出兵保衛台灣人民，只是派遣飛機撤走台積電的資深工程師，甚至在必要時炸毁台積電的工廠，以免落入中共手中。

更糟的是，從美國跨黨派代表團與國會訪問團前來台灣，都是為了要求台灣恢復徵兵制、強化後備動員制度，甚至建議我國男女老少發展全民皆兵。

由於蔡英文政府對美國的百依百順，終於讓美國覺得讓台灣走向「烏克蘭化」與中共解放軍進行一場不對稱的戰爭，以消耗解放軍的戰力與中國大陸的國力，是符合美國利益的。問題是，符合美國國家利益的事情卻不見得符合中華民國的利益。台灣人民如果不想全民皆兵為台獨而戰，為蔡英文而戰，就必須用手上的神聖選票將民進黨趕下台。