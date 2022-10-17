黃偉哲醫界大聯盟後援會聯合授證 凍蒜聲不歇

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
黃偉哲醫界大聯盟後援會辦理聯合授證 ，現場凍蒜聲不歇。圖 ／黃偉哲服務處提供
黃偉哲醫界大聯盟後援會辦理聯合授證 ，現場凍蒜聲不歇。圖 ／黃偉哲服務處提供

力挺台南市長黃偉哲連任的台南市醫界大聯盟後援會，16日傍晚在永康東東宴會廳舉辦聯合授證活動，有25支南市醫界各後援會出席，會場凍蒜聲不歇，黃也出席表達感謝之意。

授證活動由市議員蔡筱薇、市議員參選人朱正軒主持，台南市政府衛生局長許以霖、台灣護理學會理事長陳靜敏共襄盛舉，與會者肯定黃偉哲防疫表現，齊喊「醫界大團界，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續連任。

會中也出現溫馨插曲；患有罕見疾病先天性肌失養症的21歲徐嘉駿，知道父親徐邦賢醫師要來參加後援會，也表示要乘坐電動輪椅來見黃偉哲一面，黃見到嘉駿很感動，也贈送小蛋糕表達感謝。

擔任黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長、現任台南市醫師公會理事長陳相國說，台南市是本土疫情發生至今，累積病例數六都最低與確診率低於全國平均的城市。因台南在科技防疫表現優異，利用如「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「台南共照雲」來協助處理防疫工作，且結合醫事人員與各區公所、衛生所人員團結能量，讓防疫在台南不僅優雅而且更有效率。

他並代表25後援會致贈黃偉哲競選五寶菜頭（好彩頭）、柚子（庇佑）、包子及粽子（包中）、青蒜（凍蒜），祝福黃偉哲順利連任。

黃偉哲表示，感謝25大醫界後援會團體，回想防疫之初，基層疫苗配置不足，讓民眾需要打電話找疫苗，基層診所也要接電話服務，產生雙向成本，透過科技，讓相關資訊可透過網路得到滿足，將人力用在有資訊落差長者身上，才沒讓醫療能量崩潰，做好防疫，自己也身為台南醫界子弟為榮。

台南市長 黃偉哲 疫苗

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