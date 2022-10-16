最新民調！美麗島電子報公布 盧秀燕贏蔡其昌44%
美麗島電子報董事長吳子嘉剛主持「董事長來開講」節目時，宣布台中市長選舉最新民調，國民黨參選人盧秀燕贏對手民進黨參選人蔡其昌44%。
吳子嘉表示，美麗島電子報針對台中市長信任度長期民調，盧秀燕一開始的信任度只有40 %左右，到最近兩年都維持在70 %以上，本月份來到77.4 %、不信任度17.5%，施政滿意度數據也差不多。
台中市長選舉，民進黨主席蔡英文徵召蔡其昌參選台中市長以來，美麗島電子報民調結果，兩人在今年八月份差距最小，盧秀燕零30%左右。
到了八月九月，盧秀燕領先持續擴大，十月份盧秀燕62.6%、蔡其昌18%，盧秀燕領先44%。
不過吳子嘉提醒盧秀燕團隊，不要因為盧秀燕大幅領先，就掉以輕心，或有大頭症，成為選舉變數。
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