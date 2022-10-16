柯志恩教授魂上身 教青年如何街講挺18

年底選舉將至，除了有縣市長等選舉外，還有18歲公民權修憲複決案要投票，各黨紛紛表達挺18立場。國民黨高雄市長柯志恩今晚與黨內青年團街講邀民眾力挺18歲公民權。柯說，不只有民進黨挺青年，國民黨也挺青年。柯也教授魂上身，教青年如何街頭宣講和民眾互動。

柯志恩今晚化身柯老師，帶領黨內青年在高雄捷運巨蛋站周邊宣講，議員參選人張惟晴、林榮昊、李眉蓁、白喬茵也到場支持，用實際行動挺18歲公民權。現場無任何參選人的舉牌，期讓活動更加聚焦。柯志恩到場前，青年輪番上陣宣講，但多數民眾路過未停留，工作人員也在一旁發放「挺18」面紙，上頭未印任何單位、參選人訊息。

柯志恩說，自己在大學任教25年，自己絕對支持18歲公民權，很多大一學生非常茫然，但不代表不關心國際情勢、公共政策，「只要給他們權利，他們就會更加關注！」18歲絕對有很好的判斷能力，有關注才能有認知，才會有進一步的行動。

柯問在場青年，「你們大家都幾歲？18歲時你們成熟了嗎？」青年們齊喊「成熟了！」柯又問，「剛剛有人理你們嗎？」有人回有，有人回沒有。柯說，身為青年一定要誠實，「我在旁邊看幾乎沒人理你們！」語畢眾人大笑，柯志恩與青年互動相當熱絡，沒有距離。

柯說，「有句俗諺說囝仔人有耳無嘴，下面那句就不要講了！」但有很多的青年從18歲就開始關心公眾事務，台灣要跟上世界潮流，歐美多數國家在18歲就擁有選舉、罷免、創制跟複決權。此案門檻高，約需960萬張的同意票，非常不容易，但在立法院所有政黨都一致同意18歲公民權。

柯志恩接受媒體聯訪時強調，自己一直積極爭取18歲公民權，過去台中市長盧秀燕仍是立委時，就第一個提出來，當時大家覺得不太可行。自己長期在大學教書，一直認為18歲是很有判斷力的，「很多人覺得18歲的孩子跟國民黨比較遙遠，但我不這麼認為，給現在的年輕人更多觀念、訊息，他們就會判斷一定會選人不選黨，年輕人不會一味傾向單一政黨。」