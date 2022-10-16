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搶客家票 蔣萬安、黃珊珊拚場同場不同框 凍蒜聲不斷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安(前排左二)禮貌性與北市客委會主委徐世勳(前排左三)握手拍照，不過與張茂楠零互動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安(前排左二)禮貌性與北市客委會主委徐世勳(前排左三)握手拍照，不過與張茂楠零互動。記者林麗玉／攝影

國民黨北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今一前一後出席北市客家自強會餐會，兩人行程刻意錯開一個小時沒碰到面，不過為爭取客家選票，兩人卯足全力拚支持。

蔣萬安喊要做客家鄉親最有力後盾，與中央69個客家文化重點發展區串連，發展北市客家文化；黃珊珊則說自己是客家人的媽媽，是半個客家人，若當選，要讓客家文化變成市民熟悉生活的一部分。

選戰倒數41天，各參選人勤跑基層拚選票，蔣萬安今中午出席北市客家自強會餐會，現場也遇到挺黃珊珊的北市客家事務委員會主委徐世勳、民進黨北市黨部主委張茂楠。蔣萬安禮貌性與徐世勳握手拍照，不過與張茂楠零互動。

蔣萬安說，未來台北市一定要大力推廣客家文化，他會作為客家鄉親最有力後盾及靠山，蔣提到，政府從1988年推動客家母語，不過一路走來，還有許多要持續加油地方，尤其中央推動69個客家文化重點發展區，沒有將台北市納入，他會與這69個重點發展區相互串聯，積極發展客家文化。

蔣萬安提到，他若當選北市長，會優先解決客家文化發展斷層及困境，尤其針對年輕客家族群，會協助將客家文化融入生活，並允諾擴大客家義民祭，變成客家嘉年華活動，讓更多下一代，了解並且熱愛客家文化。

黃珊珊下午一點左右到場，現場也是凍蒜聲不斷，黃珊珊上台致詞表示，客家對她來說，是台北市非常重要族群，除了客家主題公園開幕是跨進的一大步，接下來還要將客家融入教育，融一般社區及生活，變成台北市民熟悉的生活一部分。

黃珊珊也提到，她就是客家人的媽媽，因小孩是廣東人，也算是半個客家人，先前因疫情台北市客家義民祭規模縮小，不過今年的義民祭一定會擴大舉辦，絕對會讓大家大堪眼界、絕對是史上規模最大最好的義民祭。

國民黨北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今一前一後出席北市客家自強會餐會。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今一前一後出席北市客家自強會餐會。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今一前一後出席北市客家自強會餐會。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊今一前一後出席北市客家自強會餐會。記者林麗玉／攝影

北市 客家文化 蔣萬安

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