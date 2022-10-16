麻將最大黨今成立黨旗選麻將綠發財牌避紅中

麻將最大黨今天中午在高雄漢來巨蛋會館，舉行創黨成立大會，大會推舉郭璽為首任黨主席。

今天的創黨成立大會，120位發起人有78位出席，中華麻將競技總會長張華特也出席表達支持，大會討論通過黨章與推選黨主席。郭璽表示，目前已有萬人申請入黨，政黨發起門檻需有100名以上黨員，先以120位發起人為初期規模，成立政黨，其餘黨員申請正由秘書處陸續處理當中。

郭璽說，台灣麻將人口相當高，創黨目的在於著眼長照，讓銀髮族有正當休閒活動，同時推動參與麻將國際競技，讓年輕人不要因為過時的社會觀感，必須偷偷摸摸打麻將。

麻將最大黨成立同時，也對外公開黨旗，是以麻將牌當中的「發」牌為主題，恰好發牌本來就是綠色字體，引來不少聯想，也有黨員說還好沒有選擇用麻將的「中」牌當黨旗，不然麻將紅中牌當黨旗在現在的台灣，那真是非常的政治不正確，會引起誤解。