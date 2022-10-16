蘇五度為林佳龍站台喊「蘇貞昌政見，林佳龍來實現」

民進黨新北市長參選人林佳龍今早出席議員參選人翁震州聯合競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌也五度為林站台輔選，並喊出「蘇貞昌政見，林佳龍來實現」，林佳龍說，新莊要大翻新需要三大旗艦計畫，交通建設、產業投資、生活品質要能達到直轄市民的水平。

林佳龍說，每次來新莊都個疑問，新莊是新北市副都心，是台灣最大的直轄市400萬人口的副都心，但新莊這17年來有翻新嗎？林提出新莊要成為名實相副的副都心，有三大旗艦計畫讓新莊大翻新，首先行政院有許多部會單位，包括文化部、國家電影視聽中心都設置在新莊，應打造影視音產業讓新莊成為文化城與影視音的文化重鎮。

林佳龍說，第二是交通大翻新，要有一條縱貫線捷運串聯溪北、溪南，讓新莊副都心成為捷運、國道客運、公路網、公車等所有交通轉運的中心。第三是希望推動都市更新大翻新，新莊現在兩極化，副都心寸土寸金，塭仔圳變成住商混合，沒有產業投資，過去蘇貞昌規畫塭仔圳有400公頃產業園區，應打造成新莊副都心智慧城市帶動產業發展，且老舊危樓也要推動「4年4萬戶、一坪換一坪」，成立都更危老建築整合師，政府、民間雙管齊下讓都市更新。

蘇貞昌喊出「蘇貞昌政見，林佳龍來實現」，期盼自己過去參選所提出的政見，能夠讓林佳龍來實現。特別是社會住宅的政見，在蔡英文總統支持下，由中央出資讓在地的居民「近水樓台先得月」。自己之前到中和社會住宅視察，1800戶預算117億由中央編列、交通部提供土地，新北市沒有出一分錢一塊地，鶯歌區也是國防部的土地，中央編列17億蓋了380戶，「但這兩次侯市長都沒有來」，讓副市長陳純敬代表。

蘇貞昌說，新北人口最多，現在中央蓋的9千戶社會住宅，新北市政府蓋的6千戶中，有3千戶是林口的選手村，目前社宅數中央規劃中興建1萬8千戶，新北提供736戶是不成比例的，期待大家給林佳龍機會，相信以他規畫與解決事情的能力來擔任市長，能夠帶動新北發展。