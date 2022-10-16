黃希賢競總成立人聲樂團獻唱 代表寧靜革命、市民之聲

無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天舉辦競選總部成立音樂會，安排Melody人聲樂團演出，傳達「寧靜革命、市民之聲」參選理念。他說，基隆藍綠長期的惡鬥，綁架了基隆人，讓基隆發展停滯，基隆人未來不要藍綠黑金，基隆人要的是無黨清白的黃希賢。

黃希賢團隊今天上午在信五路舉辦競總成立音樂會，黃說，有別於傳統敲鑼打鼓，買走路工大動員造勢，搞得場面吵吵鬧鬧譁眾取寵，他請人聲樂團以A cappella（阿卡貝拉，無伴奏合唱）演出，定調「寧靜革命」。無黨籍安樂區市議員參選人黃永翔、民眾黨信義區市議員參選人紀珈和仁愛區市議員參選人李依芩的媽媽到場相挺。

黃希賢說，台灣有了藍綠之後，再也沒有是非黑白了。基隆人甚至全台灣人，長期被藍綠政黨情緒勒索，一定要從兩顆爛蘋果中選擇一顆好像比較不爛的，但其實都是「金玉其外、敗絮其內」，限制基隆港市發展。

黃希賢左批藍、右批綠，指檯面上藍綠參選人，謝國樑有金流不明爭議，蔡適應則被控與黑道勢力關係匪淺，2人淪為「黑金政治」產品，基隆難道要在「黑金」中硬選出一個騙子？

黃希賢質疑謝國樑「豪擲你我辛苦工作納稅」數十億、甚至百億血汗錢，打造送5萬台電動機車買票政策，以及染疫者1人1萬、蓋4座科學園區、兒童海景樂園、特教大學、7區運動中心等各種「謝家帝國、謝氏樂高樂園（Lego Land）」，加重年輕人賦稅與痛苦。

黃希賢也批評蔡適應的政見了無新意，只有延續現任市長林右昌「金玉其外」政見，基隆捷運框列425億元，且站站都停超級慢，到底是造福通勤族還是建商財團？還有蔡適應曾提及的潛艦園區1萬個工作機會到底去哪了？喊了好幾年，要不要協尋一下？

黃希賢說，自參選以來不斷被訕笑、謾罵、抹黑、羞辱，民調被做低，但他從不畏懼。他提出的1280基隆通月票、全市國中小營養午餐免費、加速公辦都更、興建海水淡化廠、成立勞動處和道路管理挖掘中心，以及五心級老人福利等政見，都是務實、迫切並權衡財政紀律。