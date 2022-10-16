盧秀燕今北上合體北市小雞 蔣萬安：打好團體戰是共識

台中市長盧秀燕今天北上替國民黨台北市議員參選人站台，同一時間，國民黨台北市長參選人蔣萬安則在掃街拜票，媒體問及蔣萬安會不會擔心母雞地位不保？蔣說，打好這場團體戰是大家的共識。

蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜、並到謙和市場掃街，被問及盧秀燕今天北上替國民黨台北市議員參選人徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳站台，會不會擔心母雞地位不保？他表示，所有縣市長參選人都是團體戰一員，大家互相支援、彼此合作，打好這場團體戰是大家的共識。

蔣說，昨天他有到台中潭子國民暨兒童運動中心考察，非常感謝盧秀燕親自接待解說，讓他獲益良多，更感受到把市政做好是市民對市長真正的期盼。

另外，根據網路溫度計「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」最新預測當選率，蔣萬安10月8日以38.8％領先陳時中的35.2％，約3.6個百分點；10月14日蔣萬安以39.3％領先陳時中的34.5％，相差約4.8個百分點，短短幾天，蔣萬安領先陳時中幅度逐漸擴大。

蔣萬安說，民調就是選舉過程中參考依據，更重要是持續勤走、傾聽民意、端出政策牛肉，以及提出更好的市政擘畫願景，他將持續維持步調，成為市民心中最優先的選項。