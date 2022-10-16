高市藍營市議員參選人衝聲勢 找這2大咖明星助攻
高雄市議員前金、新興、苓雅第8選區，從6席減為5席，戰況激烈，老將秀廝殺，互別苗頭；各陣營搶大咖政治明星助選，藍營市議員參選人陳若翠，面臨強敵環伺，今天上午找來前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康到場，陪同搭戰車掃街，拉抬人氣。
郝龍斌和趙少康今天上午走進陳若翠位於自立一路競選總部，受到支持者歡迎，一名95歲老奶奶是郝龍斌的粉絲，坐著輪椅，在家人扶持下，至競選總部拿帽子給郝龍斌簽名；總部的志工和聞訊趕至的支持者，搶著和郝、趙2人拍照。
郝龍斌在陳若翠競選看板上，簽上「挺會做事的人」；趙少康則簽上祝陳「高票當選」，2人齊拉陳若翠的手，高喊「凍蒜」。
陳若翠表示，希望藉由郝、趙2人在藍營的超高人氣，拉攏凝聚第8選區的知識藍、經濟藍選票，郝、趙2人隨後搭乘陳的競選戰車，掃街拜票。
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