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何時射出韓國瑜「穿雲箭」？ 張善政笑答：請拭目以待

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市長參選人張善政（左）今天參加桃園教育論壇。國民黨立委萬美玲（右）也參加。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市長參選人張善政（左）今天參加桃園教育論壇。國民黨立委萬美玲（右）也參加。記者朱冠諭／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政22日將舉辦北桃造勢，外界好奇何時會和高雄市前市長韓國瑜同台「射出穿雲箭」？張善政今受訪笑說，絕對會邀請韓國瑜在最適合時間現身。北區競總主委萬美玲也表示，已經有很多民眾打電話關心，等不及參加北桃造勢一起「挺善良」，藍營選情仍在穩定成長中。

韓國瑜近期頻頻為國民黨縣市議員參選人站台，至於何時與昔日副總統搭檔張善政合體？張善政今天表示，請大家拭目以待，目前北桃造勢正在積極規畫。

萬美玲說，自動自發打電話來問的民眾非常多，大家迫不及待都要到這場造勢來挺張善政；藍營目前選情沒有特別弱或特別強的地方，桃園要翻轉是大家共同的想法。

至於名下土地被側翼諷刺是土地公，張善政仍氣憤不平表示，3000坪的中壢土地他只持分4坪，民進黨刻意不說數據，讓大家以為他是炒地皮、沒道德的人，非常惡劣，呼籲這次選舉「1126挺善良」，要讓這種惡質選舉的政黨下架。

桃園市長4選將今天首度齊聚一堂，參加教師團體合辦的教育政策論壇。張善政說，桃園是國門，又是台灣最大工業產值的城市，教育要著重國際化跟科技化；目前桃園市的教育經費不足，未來上任會減少發包，減少公共工程浪費，這些節省下來的經費用來支援教育，綽綽有餘。

張善政 桃園市長 韓國瑜

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