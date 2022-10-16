菜巿攤商衝著謝龍介拜票喊出優惠價 消費者開心賺到了

國民黨台南市長參選人謝龍介今天到安南區綜合農產品批發市場拜票，受到消費民眾、攤商的歡迎，有拍賣海產的攤商，看到謝龍介，喊出優惠價，還加送1包牡蠣，吸引民眾購買，買到的人說「託謝龍介的福，賺到了。」

俗稱安南區果菜市場的台南市綜合農產品批發市場，是南市最大的農產品批發市場，從水果、花卉、日常生活用品到飲食等料理都有，每到假日就吸引數千人潮來此購物、吃美食，謝龍介今天上午前往拜票，進入市場前，先在宣傳車上談他的老人健保全額補助、國中小營養午餐全免及生育、托育補助加碼等政見。

謝龍介由爭取連任的市議員李中岑、市議員參選人童小芸陪同，向民眾、攤商問候，尋求支持，過程中特別強調老年健保費全額補助的政見，有老人家握著謝的手，倒背如流說起這些政見的好處，以及可為家庭省下一筆可觀負擔。不少人是謝龍介的粉絲，爭相與他照；也有人大聲喊「凍蒜」，為謝龍介加油。

謝龍介經過賣鹹粿的攤商，也展現他對美食的研究，詳細介紹鹹粿的食材，以及如何烹調才好吃。也有攤商見到謝龍介大喊「帥哥」，祝他高票當選。也有攤商反映物價上漲等問題，希望謝龍介當選後能為民謀福利。