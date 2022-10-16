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認同侯友宜說「對手是自己」林佳龍：把新北市長當踏板

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍與新北市長侯友宜今早都在新莊棒球場，分別參加議員餐選人聯合競總成立大會，雙方互別苗頭。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍與新北市長侯友宜今早都在新莊棒球場，分別參加議員餐選人聯合競總成立大會，雙方互別苗頭。記者劉懿萱／攝影

民進黨新北市長參選人林佳龍與競選對手新北市長侯友宜今早都在新莊棒球場，分別參加議員參選人聯合競總成立大會，雙方互別苗頭。林佳龍會前受訪時認同侯稱對手是他自己，認為侯將新北市長當作權力階梯的踏板，現在無心市政，口上說的是好好做事，心裡想的卻是2024。

林佳龍今赴新莊棒球場出席議員參選人翁震州競總成立大會；同一時間侯友宜今早也在新莊棒球場外廣場成立新莊聯合競總，雙方互別苗頭。林佳龍會前受訪說，新莊是新北的副都心，選前一個多月，假日各方都會安排很多活動，對方也有這很正常。

林佳龍說，雙方把競選總部成立，進入選戰衝刺的階段，期望雙方能專注在競選工作上，並讓市府運作不受到選舉影響，維持行政中立，大家全力衝刺，爭取為人民服務的機會。

此外，侯友宜稍早致詞說，他的對手是自己，林佳龍被問及是否覺得侯不敢公開辯論？林說，每個人的對手都是自己，要自我超越。不過林認為，對侯來講確實他的對手是他自己，因為他一直沒有辦法承諾參選這次新北市長，跟選民有4年的契約，如果他對2024表達勇於承擔當然就會分心。

林佳龍說，市民會覺得侯把新北市長當作權力階梯踏板，這也是市民普遍關心也有點擔心，他對市政分心，也可能是他現在無心市政，雖然口上說的是好好做事，但心裡想的卻是2024。

新北市長 林佳龍 侯友宜

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