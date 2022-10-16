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趙少康批民進黨「被選民慣壞」 抗中牌邊際效益遞減

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影

中廣董事長趙少康今天到高雄陪國民黨市長參選人柯志恩拜票，聊起中研院前院長李遠哲感嘆民進黨二度執政，腐化比過去更快；前立委林國慶昨晚在嘉義縣站台也批民進黨悖離民意。趙說，從李遠哲到林國慶，他們的憂心是全民共識，民進黨墮落是選民慣壞的，抗中保台變成做壞事的護身符，但邊際效正在遞減。

久未發聲的李遠哲日前接受專訪，重話批評「民進黨二度執政，得到政權後就開始腐化，比過去更快」，引發議論。

趙少康今天在高雄輔選也呼應李遠哲的話，他說，李曾經被民進黨視為「國師」，影響力可說是「喊水會結凍」，連李遠哲也看不下去，指民進黨愈來愈腐化，台灣正向下沉淪，照理講政黨輪替應該做得更好，民進黨竟然做得更差，充斥各種分贓、派系利益，沒把國家利益放在眼裡，難怪李遠哲感慨，民進黨想的是下次選舉的勝利，在乎的是自己利益，這是很要命之處，把個人及黨派利益放在國家利益之前，難怪台灣向下沉淪。

趙少康、林國慶等人昨晚在嘉義縣為國民黨縣長參選人王育敏站台，林國慶曾是民進黨立委，他站台時批綠營執政悖離民意，把鄉親當作「盤仔」，話說得頗重。趙少康說，李遠哲、林國慶說出的感嘆算是全民共識，一般百姓也有類似感觸。

柯志恩表示，民進黨過去高舉清廉勤政愛鄉土旗幟，那些當年站在一起打拚的前輩看不下去，紛紛站出來，這些人沒有在求官，也不需要再求人，能勇敢說真話，直指民進黨已違背創黨精神，腐化程度嚴重。她認為應該透過這次選舉讓民進黨徹底反省，讓他們警覺到施政離民意愈來愈遠。

話鋒一轉，趙少康也說，民進黨變得如此囂張，其實是選民慣壞的，民進黨覺得做什麼都可以，反正只要打出抗中保台愛台灣的牌，選民就會埋單，就能為所欲為，「抗中保台愛台灣」變成民進黨做壞事的護身符，可說是台灣悲哀。

民進黨府院黨大軍近期下鄉輔選時，逐漸帶出抗中保台選戰氛圍。趙少康說，抗中保台這張牌邊際效應會遞減，中國共產黨第20次全國代表大會今天上午在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平將發表談話，「我比較擔心20大場合，習近平會講出什麼讓民進黨撿到槍。」這點也不是大家能夠控制的，不希望20大任何話題會變成民進黨政治攻防的彈藥。趙少康也說，抗中保台這劑民進黨過去愛用的特效藥效用遞減，選民已慢慢覺醒。

中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，議長曾麗燕及前鎮小港市議員參選人也到場。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，議長曾麗燕及前鎮小港市議員參選人也到場。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩近期加強掃市場陸戰等能量，她今早到勞工公園旁假日花市拜票，支持者找她自拍。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩近期加強掃市場陸戰等能量，她今早到勞工公園旁假日花市拜票，支持者找她自拍。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天到高雄跑透透，第一站先到前鎮區勞工公園周邊市場、假日花市，陪市長參選人柯志恩掃街拜票，沿途受到支持者熱情簇擁。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天在高雄跑透透，有多個輔選行程，還有一場高雄聽友見面會。記者王慧瑛／攝影
中廣董事長趙少康今天在高雄跑透透，有多個輔選行程，還有一場高雄聽友見面會。記者王慧瑛／攝影

民進黨 林國慶 李遠哲

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