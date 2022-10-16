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影／黃珊珊車來速引攬功說 陳其邁：中央地方努力結果

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，台灣是疫情控制的比較好的國家，這個是中央和地方共同努力的結果。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，台灣是疫情控制的比較好的國家，這個是中央和地方共同努力的結果。記者徐如宜／攝影

台北市長參選人黃珊珊在新書上指車來速快篩站等，為其發想出來的防疫創新作為，被另一參選人陳時中抨擊。高雄市在台北市之前即設有車來速篩檢站，市長陳其邁今天到高雄醫學大學參加校慶時被問及對此事看法，他未談及先後問題，僅表示，台灣是疫情控制的比較好的國家，這個是中央和地方共同努力的結果。

黃珊珊在新書「城市．程式」中提及，因為對城市的瞭解及對於市政的熟悉，讓她比別人更容易進入狀況，更容易想出創新的解決方案，就像疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、車來速等，都是其發想出來的防疫創新作為。

對防疫旅館部分，另一參選人陳時中今天接受媒體聯訪表示，這樣的講法是一種剽竊作為，防疫旅館一開始是由石崇良很快地構想出並規畫，中間還發生一些小波折。

而高雄市在台北市之前即實施車來速篩檢站，陳其邁今天受訪時表示，民眾的健康福祉是市府最關心的，防疫工作在全世界都一樣，必須中央跟地方充分合作，防疫人員都非常辛苦。尤其國門在10月13日開放，對於回歸正常生活也能夠兼顧到民眾的健康，中間必須取得一個平衡點。

陳其邁說，高雄目前防疫重點在於在醫療照顧、醫療體系與長照機構，將防疫常規化，重點處再加強，能夠早期發現早期治療，讓高風險族群受到最好的照顧。相對其他國家而言，台灣是疫情控制的比較好的國家，這個是中央和地方共同努力的結果，所以真的要感謝所有中央地方的防疫人員。

台北市長 疫情 陳其邁

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