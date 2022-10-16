防疫創新功勞 議員轟氣球吹太大 黃珊珊：查一查就知

年底選戰倒數，無黨籍北市長參選人黃珊珊新書「城市‧程式」，稱防疫計程車、車來速等「都是我發想出來的防疫創新作為」，遭議員陳怡君批氣球吹太大，把全民努力攬成自己的功勞，通篇都在吹捧自己，連造神都要用抄的，比論文抄襲還鬼扯。

黃珊珊今回應，這些是不是北市府想出來的作為，從去年的資料大家查一查就知道，包括防疫計程車和防疫旅館都是台北市最先創。

對於黃珊珊新書提到台北市的防疫創新作為，陳怡君說，黃珊珊為了拉抬選情，四個月內連出兩本書，在第一本書中自稱「四歲就會讀報紙」，第二本書更露骨的撰文自述 「疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、安心7000專案、防疫採檢巴士、車來速＋急門診等等，都是我發想出來的防疫創新作為」。

陳怡君表示，黃珊珊自稱發明的「車來速」篩檢站，在今年五月就曾經被網友糗打臉「比高雄晚三個月」還上了新聞，沒想到如今書裡面竟然還是照騙不誤、把讀者都當做沒在看報紙，且防疫旅館、防疫計程車皆是自疫情發生以來政府早就在做的防疫措施，黃珊珊往自己臉上貼金的功力實在令人佩服。

陳怡君也說，黃珊珊在新書花了整整20頁講自己在疫情當中是如何的天縱英明臨危不亂，全書末尾的結論又花了一整章在拍巿長柯文哲的馬屁，把市府基層的辛勞攬成自己的政績、把柯文哲的捉摸不定當成皇帝在膜拜，實在是荒唐透頂。

陳怡君認為，既然黃珊珊自稱四歲沒人教就會讀報紙，可說是比北韓領導人金正恩還英明神武，照理講柯市長在黃珊珊的輔佐下施政滿意度應該要暴漲才對，怎麼柯文哲要卸任了，民調仍是敬陪末座？可見黃珊珊為了自己的選舉，造神美化自己，可說是膨風水雞刣無肉。

不過對於議員的質疑，黃珊珊今天到中山區松江市場拜票受訪表示，大家從去年的資料查一查就知道，很多的新聞都很清楚，各位媒體朋友、非常多資深的市政記者，包括防疫計程車和防疫旅館都是台北市最先創。