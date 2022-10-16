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蔣萬安聲援中研院院士陳培哲 再批陳時中沒國際觀

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜、並到謙和市場掃街。記者林伯東／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜、並到謙和市場掃街。記者林伯東／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來猛攻高端疫苗EUA審查爭議，不過衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中稱「台灣是台灣，國外是國外」，每個國家有不同的制度跟方法。蔣萬安今聲援中研院院士陳培哲，再批陳沒有國際觀。

蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜、並到謙和市場掃街。他受訪時表示，陳時中昨天說台灣是台灣，國外是國外，完全凸顯沒有國際觀，國外審查EUA都可以錄影大方公開，為什麼台灣EUA就不錄影？國外疫苗要做第三期試驗，為什麼台灣高端疫苗就是不做？

蔣萬安批評，現在結果證明高端疫苗走不出去，而且可能報銷170萬劑、金額超過10億元，這就是陳時中沒有國際觀搞出來的惡果，陳還說擔心審查EUA的專家學者遭抹黑，但大家看到民進黨為了護航高端，動用國家力量霸凌陳培哲，陳培哲當時勇於告訴政府要走正確的方向，卻遭網友鋪天蓋地攻擊，甚至連家人都被肉搜，「事實證明搞抹黑的就是民進黨、就是蔡政府。」

高端疫苗 蔣萬安 台北市長

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