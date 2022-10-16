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北議員李明賢爭取機車路權 百萬網紅cheap拍片相挺連任

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
爭取連任的北市港湖選區議員李明賢近期頻打機車族道路平權政見，百萬網紅cheap日前也拍影片相挺。圖／引用自網路
爭取連任的北市港湖選區議員李明賢近期頻打機車族道路平權政見，百萬網紅cheap日前也拍影片相挺。圖／引用自網路

年底選戰倒數41天，爭取連任的北市港湖選區議員李明賢近期頻打機車族道路平權政見，百萬網紅Cheap近期也拍影片相挺，並推出「機車平權投票指南」，要機車族力挺支持機車平權的參選人。

李明賢則表示，經他努力爭取，內湖區安康、康寧路口開放不強制待轉，甚至他也提數據顯示，7月開放不強制待轉前一個月車禍數9件，開放之後減為4件，顯示機車直接左轉，其實更安全。李也提到，儘管這是一個月的數據，不過可以持續滾動檢討。

長期關心交通政策的網紅Cheap，先前曾因北市交通局找他拍攝宣導影片，腳本卻質疑北市府竟要求宣導機車禮讓客車，因而槓上交通局，甚至Cheap更指控北市交通局不尊重創作者，是「典型的慣老闆」。

近期Cheap也拍出一支影片質疑「離譜！一年死亡3000人，為什麼台灣交通這麼亂？」影片再度質疑，平面道路的禁行機車、還有待轉路口設置，相當不合理。甚至政府的回應都很官樣，只會直接限制機車族路權，批評公務員心態多是「我理你這麼多幹嘛？多得過且過」。

影片中，Cheap挺李明賢為機車族爭取權益，除成功爭取內湖安康路、康寧路口不強制待轉，針對台北市忠孝西路長達40多年禁行機車，Cheap也提出諸多質疑，李明賢說，政府不開放機車行駛都是理由，以忠孝西路為例，他已經問過市長柯文哲、北市交通局的說法，預計12月初一定會開放，至少先試辦通行。

李明賢也提到，台北市除高架橋、高速公路不能騎摩托車，共還有六個路段不能騎機車，其中南京東路六段，經過他會勘後已開放；內湖區成功路二段至四段，預計10月開放；內湖路一段最慢年底前開放，內線開放機車。

李明賢說，中央沒有修法之前，他還會針對禁行機車的每個路段逐一會勘，希望落實「道路平權，不分藍綠、一起努力。」

北市 李明賢 機車族

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