影／柯文哲談蔡壁如「被請辭」 稱她自主性高、負責任去承擔

民眾黨立委蔡壁如因碩士學位遭撤銷請辭立委，台北市長柯文哲昨表示，是他說若審定書沒出來，就先止血、先辭；針對蔡壁如被他要求請辭，柯文哲說，蔡壁如是個自主性很高的人，為了不干擾民眾黨選情或發展，滿負責任的去承擔這一切。

蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如14日晚間透過臉書宣布請辭立委。外界好奇她是主動請辭，或被黨主席柯文哲要求辭去立委職務。

台北市長柯文哲昨天說，蔡壁如收到訊息就問要不要辭，但他認為「死刑也要判決書」，因前晚審定書還沒出爐，「我說如果沒出來，就先止血、先辭」；柯文哲還反諷民進黨，不但「全黨救一人，連台大都要幹掉」，蔡壁如是比較好的表率。

而柯文哲今南下到南投縣，冒著風雨穿著雨衣一大早就赴南投市、中興新村等地市場，陪黨內縣議員參選人簡千翔掃街拜票，沿途與攤販及買菜的民眾握手合影，努力為簡千翔拉票，期間受訪也再次說明對蔡壁如請辭立委的看法。

對此，柯文哲說，蔡壁如是個自主性很高的人，她的特色就是滿負責的，而他一直覺得這整個事件不太符合常規，但在現階段她也願意，不要干擾整個民眾黨選情，或是民眾黨發展，要樹立一個新的典範，她滿負責任的去承擔這一切。