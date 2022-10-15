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傳高虹安致電處理蔡壁如？柯文哲駁斥

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨黨主席柯文哲今晚在新竹受訪。記者張裕珍／攝影
民眾黨黨主席柯文哲今晚在新竹受訪。記者張裕珍／攝影

民眾黨立委蔡壁如論文案，今傳出新竹市長參選人高虹安第一時間聯繫黨主席柯文哲盼妥善處理。柯今晚受訪說，國家最多的就是謠言，看到那新聞滿驚訝的，「這個事情發生高虹安完全沒有打電話給我」，新聞是假的。

媒體又問，蔡壁如辭立委真的可以止血，還是血流不止？柯文哲說，這是她的個性，她是有擔當的人，覺得何必給別人誣賴，她想要先辭掉再來救濟，選舉要到了，拖著也不是辦法。

柯文哲認為，這件事還是程序要對，不可以跟媒體講，但當事人完全沒有資料，這樣人家辯護都有問題了。然後到現在也沒一個正式的審定書，「你要判人家死刑也要給人家判決書，這不是個人權國家該有的事。」

柯文哲也認為，先讓蔡壁如沉靜幾天，這種對任何人都是個衝擊，讓她休息個幾天再說。

至於吳欣盈接棒不分區立委會不會對選情造成幫助？柯文哲認為應該有吧，新光吳家在新竹是個大家族，應該有。

談到新竹市選情，柯文哲說，他認為高虹安是個最棒的市長，一定可以讓新竹變成台灣的科技城市，這他很確定，作為新竹子弟，希望大家可以支持她，跟沈慧虹相比，是「更好」的人選。

柯文哲 蔡壁如 2022大選 新竹市選舉 高虹安

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