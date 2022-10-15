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將遞補蔡壁如立委遺缺 新光吳欣盈首度表態：我願意付出

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如請辭不分區立委，依法將由名列民眾黨不分區第7名的新光金控大公主吳欣盈遞補．吳欣盈今天首度透過臉書表態，「我願意付出」。本報系資料照片／記者陳怡慈攝影
民眾黨立委蔡壁如請辭不分區立委，依法將由名列民眾黨不分區第7名的新光金控大公主吳欣盈遞補．吳欣盈今天首度透過臉書表態，「我願意付出」。本報系資料照片／記者陳怡慈攝影

民眾黨立委蔡壁如因碩士論文爭議，宣布請辭民眾黨不分區立委，遺缺預計由新光集團第三代的吳欣盈遞補。吳欣盈今天首度透過臉書表示，由於事出突然，擔任立委對她來說是非常大的轉折，她願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見。

吳欣盈今天下午以「秉持初心、為公共服務加倍用心」為題在臉書發文，吳欣盈表示，蔡壁如宣佈辭去立委職務，由於事出突然，擔任立委對她來說是非常大的轉折，如何秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟這個付出對她不是求名或利，而是為了台灣共好而投入公共服務(public service)。

吳欣盈說，依法她將遞補其不分區立委職務，在剩下的兩個半會期中，她願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。希望跟更多人一起合作，提供一些超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的建設性改善。

至於具體作法，吳欣盈說，她將在接任時再向大家報告。讓我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好。

蔡壁如 民眾黨 不分區立委

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