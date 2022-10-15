蔡壁如論文爭議辭立委 綠委：為選舉必要的斷尾求生

民眾黨立委蔡壁如的碩士論文，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷其學位，蔡壁如昨晚宣布請辭立委，外界解讀是替民眾黨選情止血。民進黨立委林處茵表示，民眾黨過去把道德標準拉太高，不分青紅皂白批評前新竹市長林智堅，現在迴力鏢打在自己身上，所以必須要用更高的政治手法回應外界期待，這是為了選舉必要的斷尾求生動作。

林楚茵指出，當初林智堅論文事件時，民眾黨主席柯文哲、蔡壁如等人見獵心喜，猛批林智堅跟民進黨，沒想到現在迴力鏢打到自己，且民眾黨新竹市長參選人高虹安也有論文爭議，為了不被質疑雙標，且民眾黨多數支持者以年輕人為主，面對龐大的壓力，必須要藉由辭職先止血或斷尾求生。

民進黨立委何志偉也說，蔡壁如請辭立委是滿足民眾黨內部壓力，而且不分區立委本來就有潛規則要給新光吳家一席，這次蔡壁如剛好遇上論文爭議，加上選舉需要資源，順勢做出這樣的決定。

至於後續若再有政治人物被校方設定論文抄襲，是否要比照辭職辦理。林楚茵說，這牽涉到個人選擇，有些人不靠學歷也可以當選，例如國民黨南投縣議長被質疑論文爭議，該位議長卻說自己是靠服務。此外，現行法律並無規定，學歷有問題不能擔任某個政治職務，所以如何選擇要看當事人的判斷跟評估。

何志偉說，今天遇到問題就解決問題，未來應該善用文字探勘、AI科技，不讓類似的情況再發生，透過技術把關論文品質，這是比較重要的問題。