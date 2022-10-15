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【重磅快評】指揮中心變輔選中心 馬屁指揮官可廢矣

聯合報／ 主筆室
中央流行疫情指揮中心成立滿1000天，指揮官王必勝今說明過往防疫成績，三度提及指揮中心前指揮官陳時中，表示「我們都會懷念他」。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心成立滿1000天，指揮官王必勝今說明過往防疫成績，三度提及指揮中心前指揮官陳時中，表示「我們都會懷念他」。圖／指揮中心提供

2020年1月20日衛福部成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，今屆滿1000天。第二任指揮官王必勝發表感言說，指揮中心成立1000天，前任指揮官陳時中就帶領了908天，三度表態「我們都會懷念他」。事實上，陳時中正在參選台北市長，王必勝今天只差沒把「凍算」掛嘴邊，指揮中心若花公帑變相成為輔選中心，這種「馬屁指揮官」可以廢掉了。

疫情延燒2年多，國人終於盼來國境解封，「全球嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級」也從第三級調降至第二級，但指揮中心退場仍然遙遙無期。王必勝日前提出防疫體系運作、邊境解封管理、國內防疫調整、次世代疫苗採購等七大理由，佐證指揮中心存在仍有必要性。

不過，王必勝沒說出口的潛台詞，應該是指揮中心還沒完成「選前階段性任務」。王必勝「護駕」陳時中不遺餘力，國民黨台北市長參選人蔣萬安曾批評，王必勝不像指揮官，比較像陳時中的發言人，把指揮中心當成陳時中的第二個競選總部。

國人對疫情已逐漸麻痺，接種疫苗人數也達到一定比例，國民黨立委江啟臣指出，只要民眾一出國，一定會覺得台灣是個「Stupid（笨蛋）政府」，指揮中心每天報告確診人數，就像在餵民眾「恐懼感」，指揮中心早該廢掉了。

指揮中心不願退場，最關鍵原因仍是集錢權於一身。首先，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條形同空白授權的霸王條款：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。不少專家學者都曾議論檢討修正，當制度必須適用全國性，至少要訂定授權的法規命令，並依「行政程序法」第151條明確規範，但蔡政府置若罔聞。

此外，蔡政府近三年來編列8400億防疫特別預算，光衛福部今年防疫預算就高達943億元，包含疾管署公務預算187億元及特別預算756億元，明年疾管署防疫預算845億元更創史上新高。當疫情特別的情況不再，指揮中心仍堅若磐石，恐怕只剩下選情的特別情況。

指揮中心成立滿千日，王必勝今天「懷念阿中」的談話特別指出，陳時中正在另外一條跑道上努力，距離也不遠，「希望他也能和我們一起努力下去」。王必勝大拍前長官的馬屁，已經直白到凡人無法超越的程度，但指揮中心不該是以陳時中為中心，全民防疫中心才是本分，馬屁文化太過頭只會讓民眾感到噁心，千日指揮中心不該再歹戲拖棚，已經足矣。

王必勝 疫情 陳時中 2022大選 選情評論

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