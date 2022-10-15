韓流再起加分還是扣分 黃珊珊：就看11月26日

4年前掀起韓流旋風的韓國瑜復出輔選，引起藍、綠、白熱議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪，對於韓流會再起？對蔣萬安來說是加分還是扣分？黃珊珊表示，問他們自己吧，那是他們的家務事，會不會加分，就看11月26日。

蔣萬安上午前往內湖掃街，媒體也問蔣萬安有關韓流的影響，蔣萬安指出，其實他是這一場選戰團隊戰的一分子，就是打一場團體戰，每一個支持的力量，都非常歡迎，共同目標就是面對年底縣市長選舉，大家將席次極大化，讓黨提名的議員、里長都能夠全壘打。

黃珊珊上午參加葫蘆寺慶典，避開和蔡英文總統、民進黨台北市長參選人陳時中同台，也沒有同坐，隨後轉往客家文化主題公園開幕式，卻與國民黨前主席、客家大老吳伯雄互動熱絡。

黃珊珊說，因她是吳志揚的同學，在大學就認識他，「伯公」就像同學的爸爸，小時候都在他們家裡，所以本來就很熟，「伯公」本來就是很熟悉的長輩，很多事情會跟他請益。

黃珊珊也和台北市長柯文哲同台，有媒體問黃珊珊，今天兩場與柯文哲同台，挺民眾黨的小雞，與民眾黨已不可劃分，為何不直接代表民眾黨參選？黃珊珊說，她一直參加各種不同政黨、很多參選人的場子，重點在於，還是要放下政黨、放下意識形態，希望組成聯合政府，希望大家一起來為台北市民福祉合作。

對於衛福部說萬華是破口，民進黨台北市長參選人陳時中下午要去廣照宮？黃珊珊說，她覺得「各自憑良心」。