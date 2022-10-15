高虹安首發政見影片「關埔5大政見」 2025全區空橋完工

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天發布首隻政見影片，鎖定竹科等外來眾多人口居住的關埔地區提出「關埔5大安心政見」，包含2025年光埔全區空橋完工、推動就近入學、安心通學步道、安心交通車等。高虹安說，希望透過短中長期3階段讓關埔成為市民安心生活的好地方。

高虹安表示，有關關埔的政見，早在剛開始參選不久，就已經在許多地方公開說過，今天並不是第一次提出，但是希望透過影片的方式，來讓地方居民更加了解。

高虹安「關埔5大安心政見」分別為2025年光埔全區空橋完工；AI大數據分析交通路網號誌最佳化方案；推動就近入學、安心通學步道、安心交通車；光武、建功國中擴班、關埔地區新設學校；合理正式教師比例、完整代理教師聘期、降低班級生師比。

高虹安說，她記得自己剛來新竹服務時，有新竹媽媽陳情，希望接起慈雲路兩側的空橋，讓孩子可以不用橫越車潮擁擠的馬路；當時她請教了很多人，很多人「虹安，那個不要想了啦，很多民代爭取過，都沒有成功」，但她認為，對的事就該勇敢去做。

高虹安說，在了解光埔空橋的背景後，自己率先在4月29日邀請中央與地方官員舉辦座談會，在當時與會營建署官員說明下，才知原來市府從來沒有向中央爭取過空橋的經費補助，但市府卻一直用中央不補助為由，欺騙市民。

5月13日她再邀竹科管理局開會，確認竹科回饋金符合空橋建設補助範圍，也戳破市府謊言。高虹安說，她要把第一部政見影片獻給關埔居民以及袋鼠媽媽日記，因為他們長久以來的勇敢和堅毅，不放棄對於光埔空橋的堅持，才讓她看見人民真正的力量。

高虹安也強調，對於關埔居民期待，讓她來幫大家實現，也希望大家幫忙分享政見影片，她將持續和各方請益，陸續提出更好政見，和市民一起為新竹美好的未來努力。