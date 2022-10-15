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蘇貞昌跨海輔選陳光復 暗示勿選與中國私通握手人選

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
行政院長蘇貞昌跨海為民進黨澎湖縣長參選人陳光復站台，強調送給澎湖的「紅包」（建設利多）是用布袋裝來的，表達誠心重視。記者王昭月／攝影
行政院長蘇貞昌跨海為民進黨澎湖縣長參選人陳光復站台，強調送給澎湖的「紅包」（建設利多）是用布袋裝來的，表達誠心重視。記者王昭月／攝影

澎湖縣長選情緊繃，行政院蘇貞昌今天跨海輔選民進黨參選人陳光復，蘇花近半小時時間說明行政院政績，強調政府會做事，也細數送給澎湖縣的建設利多，宣稱「這麼大的紅包是用布袋裝來的」，他呼籲鄉親力挺陳光復，這樣中央地方連線，建設福利更看得見。

繼蔡英文總統兩度到澎湖替陳光復站台助選後，到澎湖不下4、5次的行政院長蘇貞昌，今天再度到參加「中央地方做伙拚，民主台灣大步行」陳光復政績說明會，現場由立委王定宇主持，鄉親出席踴躍，交通部長王國材、行政院發言人羅秉成接力助講，11點半左右才趕到現場的行政院長蘇貞昌，一站台滔滔不絕細訴近30鐘的政績，強調「有政府會做事」。

蘇貞昌說，選舉剩42天，他需跑全台輔選，不是閒閒沒事幹，今天專程到澎湖，是秉著誠意到場，給澎湖的「10個紅包是用布袋裝來的」，內容從小顧到大，從家庭顧到學校，從健康顧到觀光。包括送澎湖5艘離島交通船，核訂28億新建可載4輛遊覽車的台澎輪，花10億興建澎湖海淡場2期工程等，一年產水至少6000噸。

此外編649億照顧老人，據點從700多變1萬1千多個，照顧人力從2.5萬增至9萬，照護員薪水提升到3.8萬，澎湖縣也一併受益。除此也核定10億讓澎湖建長照醫療綜合大樓，10億將莒光營區變休閒廊帶。

談及為何他如此重視澎湖？蘇貞昌表示，澎湖與台灣是生命共同體，1983年清朝時期康熙皇帝要取台灣，就派施琅先取澎湖，再圍台灣，如今更居重要戰略地位。包括日本已故首相安倍晉三、前美國小布希總統及英國新任首相，都宣稱會防衛台灣。

蘇貞昌說，對岸軍機不時繞台，無人機也跑到金門，人家一直在「肖想」台灣，但國民黨在這種時機甚至組團到對岸「握手」，讓人看了痛心，腳尾都冷。再過42天就選舉，設若選到與中國私通握手的，想到就煩惱，因此呼籲大家投選陳光復，才能同心顧台灣。

行政院長蘇貞昌跨海為民進黨澎湖縣長參選人陳光復站台，細數政績強調中央與地方連線，建設福利才看得。記者王昭月／攝影
行政院長蘇貞昌跨海為民進黨澎湖縣長參選人陳光復站台，細數政績強調中央與地方連線，建設福利才看得。記者王昭月／攝影

澎湖縣 蘇貞昌 行政院

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