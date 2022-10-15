影／謝龍介喊出在野大團結 黃偉哲：團結難以刻意營造

國民黨台南市長參選謝龍介宣告高雄市前市長韓國瑜將來站台、甚至傳出台北市長柯文哲也會現身，要營造台南在野藍白「大團結」氣勢。台南市長黃偉哲意有所指表示，大團結是要真心結合、而不是刻意營造；民主社會政治人物要刻意營造操作，他也尊重；「不過在野黨可不只有民眾黨台灣有一百多個在野黨」。

黃偉哲雖對謝陣營作法不以為然；但他說，政治人物用各種曖昧暗示的手段來操作、營造在野團結的印象，讓台南的選舉更熱鬧，這對比起北韓那樣子的社會，台灣算是幸福得很。