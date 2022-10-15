新北捷運局痛批亂喊政績 林佳龍：公務員不該太嗆辣

民進黨新北市長參選人林佳龍日前說他有協助推動新北輕軌建設，但新北市捷運局痛批，淡海輕軌、安坑輕軌都是在林佳龍擔任交通部長前推動的，與林無關。林佳龍今日受訪表示，公務員應該行政中立，怎麼會比新北市長侯友宜競選辦公室還嗆辣，侯應該與這些下屬溝通。

林佳龍今日前往蘆洲忠義廟參加新北市議員參選人顏蔚慈競選總部成立大會，現場雖然下著大雨，不過仍有超過500名以上民眾冒雨參加，力挺林佳龍、顏蔚慈，現場氣氛熱絡。

林佳龍受訪時表示，民主選舉像一場嘉年華，大家歡歡喜喜、熱熱鬧鬧，不要用負面語言及文字攻擊對手，這都是負面選舉。

林佳龍說，新北市府批自己抄襲政見，但應講清楚哪一點抄襲，比如自己講以溪北為主縱貫線興建捷運，新北市府只說他們有五泰輕軌，況且這也是自己當交通部長時同意、支持的。

林佳龍表示，現在重點是要談升級，一個是走平面輕軌，一個是中運量立體化捷運，服務人數差10倍，功能不一樣，新北在城市外圍，核心區一定是要以立體化為主，這是重大政策差異，可以討論、辯論，不應用情緒性語言，尖酸刻薄的攻擊對手，「更何況你還是新北市府公務員」，應行政中立，怎麼會比新北市長侯友宜競辦還嗆辣？難道是擔心不講這麼重、傷人的話，不會上媒體嗎？

林佳龍表示，他要告訴這些年輕人們，尤其新北捷運局長李政安，自己做過交通部長，幫新北解決許多交通問題，沒有感謝也不會怪罪，但不要連這樣的基本尊重都沒有，不管基隆或汐東捷運、林口交流道、淡北道路，都有自己當交通部長幫忙的痕跡，人要飲水思源、吃果子拜樹頭是為人、做人的基本道理，侯友宜竟然還鼓勵縱容，要他們盡量反擊。