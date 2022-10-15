蔡壁如論文案影響選情？黃珊珊：不會跟林智堅的事一樣
民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職務。對於是否影響選情，無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午受訪指出，情況不會跟林智堅的事情一樣。
黃珊珊昨晚在臉書力挺蔡壁如，黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪，被問到會不會覺得蔡壁如委屈？黃珊珊說，她覺得就是「什麼叫做我負責」這就是個負責任的表現，不管最後結果怎麼樣，至少是政治人物能夠展現他對事實的看法，這都是值得鼓勵的。
至於蔡壁如請辭，是否題擔心會影響新竹市長參選人高虹安以及議員的選情？希望她請辭、逼宮？黃珊珊指出，沒有人會因為這件事逼宮，蔡壁如對她自己負責，自己做的決定，非常佩服她；這件事情影響選情的情況，不會跟林智堅的事情一樣，蔡壁如是負責任的表現，不是像他們斷尾求生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言