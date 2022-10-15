快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

多車連環撞！國3北上83.2K全線封閉中

蔡壁如論文案影響選情？黃珊珊：不會跟林智堅的事一樣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影
黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職務。對於是否影響選情，無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午受訪指出，情況不會跟林智堅的事情一樣。

黃珊珊昨晚在臉書力挺蔡壁如，黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪，被問到會不會覺得蔡壁如委屈？黃珊珊說，她覺得就是「什麼叫做我負責」這就是個負責任的表現，不管最後結果怎麼樣，至少是政治人物能夠展現他對事實的看法，這都是值得鼓勵的。

至於蔡壁如請辭，是否題擔心會影響新竹市長參選人高虹安以及議員的選情？希望她請辭、逼宮？黃珊珊指出，沒有人會因為這件事逼宮，蔡壁如對她自己負責，自己做的決定，非常佩服她；這件事情影響選情的情況，不會跟林智堅的事情一樣，蔡壁如是負責任的表現，不是像他們斷尾求生。

蔡壁如 黃珊珊 台北市長

延伸閱讀

蔡壁如請辭立委一人救全黨？柯文哲：不會全黨救一人

獨／蔡壁如火速辭立委 知情人士曝：全是為了這人選情考量

蔡壁如論文抄襲辭立委 柯文哲：她是蠻有GUTS的人

蔡壁如閃辭立委 賴香伶：取得選民信賴「令人感佩」

相關新聞

碩士遭撤「先辭再講」 蔡壁如請辭立委由吳欣盈遞補

民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭撤銷，蔡昨天上午九時表示，「論文若有瑕疵，絕不戀棧立委職務」，晚間九時就在臉書貼出辭職聲明書，...

蔡壁如澄清隔不到12小時辭立委 黨內憂影響選情是主因

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如今天上午開記者會表示，...

新北捷運局痛批亂喊政績 林佳龍：公務員不該太嗆辣

民進黨新北市長參選人林佳龍日前說他有協助推動新北輕軌建設，但新北市捷運局痛批，淡海輕軌、安坑輕軌都是在林佳龍擔任交通部長...

影／謝龍介喊出在野大團結 黃偉哲：團結難以刻意營造

國民黨台南市長參選謝龍介宣告高雄市前市長韓國瑜將來站台、甚至傳出台北市長柯文哲也會現身，要營造台南在野藍白「大團結」氣勢...

蔡壁如論文案影響選情？黃珊珊：不會跟林智堅的事一樣

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立...

盧秀燕外縣市輔選遭指布局大位？ 蔡其昌轟「吃碗內看碗外」

台中市長盧秀燕積極到外縣市輔選，上周幫新竹林耕仁、基隆謝國樑助選，今天再到南投幫許淑華站台。民進黨台中市長蔡其昌批評，盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。