蔡壁如論文案影響選情？黃珊珊：不會跟林智堅的事一樣

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職務。對於是否影響選情，無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午受訪指出，情況不會跟林智堅的事情一樣。

黃珊珊昨晚在臉書力挺蔡壁如，黃珊珊上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪，被問到會不會覺得蔡壁如委屈？黃珊珊說，她覺得就是「什麼叫做我負責」這就是個負責任的表現，不管最後結果怎麼樣，至少是政治人物能夠展現他對事實的看法，這都是值得鼓勵的。

至於蔡壁如請辭，是否題擔心會影響新竹市長參選人高虹安以及議員的選情？希望她請辭、逼宮？黃珊珊指出，沒有人會因為這件事逼宮，蔡壁如對她自己負責，自己做的決定，非常佩服她；這件事情影響選情的情況，不會跟林智堅的事情一樣，蔡壁如是負責任的表現，不是像他們斷尾求生。