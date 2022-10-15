盧秀燕外縣市輔選遭指布局大位？ 蔡其昌轟「吃碗內看碗外」
台中市長盧秀燕積極到外縣市輔選，上周幫新竹林耕仁、基隆謝國樑助選，今天再到南投幫許淑華站台。民進黨台中市長蔡其昌批評，盧秀燕「吃碗內看碗外」，如果盧無心台中市政，趕快去拚正副總統，讓有心想改變台中的蔡其昌擔任台中市長。
蔡其昌今天表示，盧市長不只是去南投，全台到處跑透透，台中市政行程少的可憐，向市民拜託說沒時間，到外地助選時間很多，就是為自己的正副總統鋪路。
「吃碗內看碗外。」蔡其昌說，一個在選台中市長，接著就要投入正副總統選舉的政治人物，台中市民可以接受這樣嗎？若盧秀燕無心台中市政，趕快去拚正副總統，讓有心想改變台中的蔡其昌擔任台中市長。
到外縣市輔選被指布局大位？盧秀燕曾回應，以前競選省議員與立委時，曾獲得很多黨內同志幫忙，她都感念在心。現在黨內好朋友競選，應該投桃報李，這是「同志之愛」是志同道合的友誼與友情，所以到外縣市輔選，只是「盡一己之力」。
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