盧秀燕外縣市輔選遭指布局大位？ 蔡其昌轟「吃碗內看碗外」

台中市長盧秀燕積極到外縣市輔選，上周幫新竹林耕仁、基隆謝國樑助選，今天再到南投幫許淑華站台。民進黨台中市長蔡其昌批評，盧秀燕「吃碗內看碗外」，如果盧無心台中市政，趕快去拚正副總統，讓有心想改變台中的蔡其昌擔任台中市長。

蔡其昌今天表示，盧市長不只是去南投，全台到處跑透透，台中市政行程少的可憐，向市民拜託說沒時間，到外地助選時間很多，就是為自己的正副總統鋪路。

「吃碗內看碗外。」蔡其昌說，一個在選台中市長，接著就要投入正副總統選舉的政治人物，台中市民可以接受這樣嗎？若盧秀燕無心台中市政，趕快去拚正副總統，讓有心想改變台中的蔡其昌擔任台中市長。