李遠哲批2050淨零碳排做不到 張子敬：目標不變 一定要達成

中研院前院長李遠哲日前接受媒體專訪時批評2050淨零排放根本做不到。環保署長張子敬今出席「環境教育繪本嘉年華開幕」記者會後受訪說，2050淨零排放目標不變，一定要達到，政府針對2050淨零碳排已提出12大戰略，「有目標、有做法」，也預計年底提出2030年的階段目標，李院長只是看法、角度不同。

李遠哲日前接受媒體專訪時說，如果要2050淨零，2030年就應該減半，目前作法是做不到的；應減少消費、消耗需求，但現在政治人物在談的仍是經濟發展、GDP增加。

張子敬今出席記者會被問及李遠哲看法一事，他表示，蔡英文總統去年宣示2050年淨零排放是目標，接著立法，但光是目標跟立法沒有用，因此環保署在今年3月也提出路徑及做法，12大戰略包括再生能源、節能、新能源，運具電動化等，有目標、也有做法。

張子敬說，當然大家看法不同，李遠哲覺得現在速度太慢，可能達不到，但國際能源總署就提出2030年前只能以既有技術、盡量地做，2030年後都要達到2050淨零碳排一定要有新技術出來，否則光靠現有技術是達不到的，即便現在做得再嚴，如果2030年後沒有新的技術，也可能達不到。

他表示，政府現在的策略就是在2030年前利用既有技術盡量最大化，等2030年後，當先進國家新的技術出來時，台灣要能夠跟得上，運用人家開發的新技術，世界上先進國家達得到，台灣就有機會達得到，這只是角度上不同。

張子敬說，政府談2050年淨零排放路徑並非憑空想像，包括工研院、中研院都有一起討論，只是李遠哲可能沒有接觸，所以不曉得，其實現任院長都有參與討論。

至於李遠哲認為政治人物仍在談經濟成長率、GDP，張子敬說，國家發展無法完全無視GDP，把經濟發展通通放掉了，環保也不見得做得到，所以如何在維持國民正常的生活達到減碳，這就是為什麼每個國家都有不同減碳淨零路徑，因為每個國家面臨的問題都不一樣，有不同的限制因子。

張子敬說，2050淨零排放目標不變，一定要達到，很多人懷疑，但懷疑不代表就不去做，雖然很難，但還是要去做，才有機會達到，這是理念、觀念上不同，但目標不變。他也透露，目前跨部會正討論2030年目標如何務實調整，希望年底提出。