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蔡壁如論文抄襲辭立委 柯文哲：她是蠻有GUTS的人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職務。對此，柯文哲上午受訪指出，這也沒有什麼叫斷尾求生，至少認識蔡壁如30年，她是做事認真的人，英文叫蠻有GUTS(膽) 的人，是個負責任的人。

柯文哲上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪，媒體問柯，蔡壁如請辭，是要她辭？還是她自己要辭？柯文哲說，這件事情，覺得很多要改進的地方，前天德明大學就寄個EMAIL 給她助理，說取消學位，就發布新聞，當時蔡壁如還在上節目，根本就沒辦法反應，後來他們幕僚緊急發生聲明。

柯說，後來他有空去找她，問到底發生什麼事？被判死刑也要判決書，她說沒有，說只有被取消學位，當時她說要不要辭，她要先辭，「我說判死刑也要判決書啊」，什麼都沒講，應去跟學校追判決書、還是審定書。

柯文哲說，第二天辦公室一直聯絡學校，問到後來校長室說是學術倫理委員會的事，找教務長，說他下班了，這種事怎麼可以這樣？後來說要等下午開會，會給審定書，後來因他要去新北募款餐會，在之前有通過電話，她說審定書沒出來，「我就說，如果審定書沒出來，那這件事就先止血，你還是先辭，然後尋求救濟」。

柯文哲說，因為前一天已經講好，她本來說，如果有問題要辭，且開始比對審定書和論文，也要時間。柯說，以後遇到這種事情，應當是給當事人完整的審定書，包括內容，才可以發新聞稿，他覺得這不是很好的示範。

至於民進黨說柯斷尾求生，黨內也沒人挺她，希望逼宮？柯文哲說，這也沒有什麼叫斷尾求生；柯說，反正審定書出來後，就慢慢比對，要申訴就再講，以蔡壁如的個性，她應該也覺得給社會一個負責任的態度，至於什麼見縫插針的話，就不理他了。

蔡壁如 柯文哲 論文抄襲

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