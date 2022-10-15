兩岸書法篆刻展開幕 馬英九：民進黨去中化 中華文化面臨挑戰

2022兩岸漢字文化藝術節「兩岸名家書法篆刻展」今於國父紀念館正式開幕，200名兩岸藝術家各展身手。前總統馬英九致詞時表示，過去台灣在國際上扮演著中華文化的領航者，但在民進黨政府極力去中化之下，面臨前所未有挑戰，即便兩岸關係依舊低迷、疫情也尚未緩和當下，我們更應該堅持繼續傳承漢字。

今年的「兩岸名家書法篆刻展」邀集兩岸書法家、篆刻家共同以宋詞創作，藉由筆墨、刻刀展露對宋代詞人的崇敬之意。台灣參展名家包括歐豪年、杜忠誥、陳坤一、薛平南、陳宏勉等，中國大陸則有李勝洪、管峻、楊濤、駱芃芃等，延續以藝會友的精神。

馬英九致詞表示，兩岸漢字文化藝術節是在他總統任內由中華文化總會、中國藝術研究院共同發起、輪流主辦，今年邁入第12年，前文總會長劉兆玄卸任後，設立中華文化永續發展基金會，讓兩岸漢字文化藝術節得以繼續辦理，透過展演形式呈現漢字多元面貌，讓兩岸文化交流不至中斷。

馬英九說，新冠肺炎肆虐兩年多來，嚴重影響人民生活與產業發展，漢字推廣也受阻礙，即便兩岸關係低迷，疫情尚未緩和，我們更應該堅持下去，傳承漢字，因為在世界各大古文明，唯一保留象形文字只有漢字，漢字本身就是視覺藝術，世界沒有任何其他文字可以超越。

馬英九表示，他總統任內出訪，一定會帶一套中華語文大字典，送給有中文系的外國大學，並向對方解釋這些字辭的來龍去脈。